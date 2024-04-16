Какую медпомощь получат пострадавшие от паводков в Казахстане

Здравоохранение, Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

В правительстве проинформировали о мерах поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ДЧС Акмолинской области

Как уточняется, все инфекционные больницы и медперсонал находятся в полной готовности. На особом контроле стоят беременные женщины и лица, находящиеся на диспансерном учете.

«Формируется двухмесячный запас дезинфицирующих и лекарственных средств, которые планируется концентрировать на базах медорганизаций и региональных складов СК «Фармация». Также в 16 санаторно-курортных организациях бесплатно примут пострадавших. В общей сложности эти объекты смогут принять одновременно 190 граждан. Курс реабилитации составит от 10 до 14 дней, что позволит охватить санаторным лечением как можно больше пострадавших.  Федерация профсоюзов выделила 164 места в 7 санаториях республики для оздоровления людей, относящихся к социально уязвимым категориям», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, с 1 мая будет запущен специализированный медицинский поезд «Жәрдем» для обеспечения жителей квалифицированной бесплатной медицинской помощью. С учетом паводковой ситуации услугами медпоезда охватят жителей пострадавших сельских населенных пунктов.

#паводки #медпомощь

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