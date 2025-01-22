Камня на камне не оставили

«Каждая улица и каждое здание города Семея хранят час­тичку истории. Сохранение первозданного облика старых городских построек – крайне важная задача», – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев 26 апреля 2019 года во время встречи с интеллигенцией города. Тем не менее на протяжении уже пяти с половиной лет интересные по своей архитектуре старинные здания продолжают уничтожаться.

Краеведы и общественники Семея забили тревогу из-за сноса накануне Нового года еще одного старинного здания. Речь – о домостроении в самом центре города на углу улиц Мухамедханова и Найманбаева, где в 1958 году снимался фильм «Ботагоз». Особняк разрушили буквально за два часа.

...Когда-то это был купеческий дом, находившийся в непосредственной близости от еще одной исторической постройки – здания первого телеграфа...

По словам заместителя председателя общественного совета области Абай Николая Исаева, для сноса инициаторы сего действа специально выбрали выходной день и вечернее время, когда все готовились к праздникам. Рушить особняк начали в субботу, 28 декабря.

– Произошел беспрецедент­ный случай – разрушено одно из зданий, имеющих свою историю. Оно должно было входить в комп­лекс, который планировалось развивать от историчес­кого перекрестка... Идея была такова, что от него расходятся лучи на другие дома и объекты, связанные с летописью нашего города. После обеда увидел, как строители заканчивают забор строить. Все заснял, отправил исполнительной власти, чтобы посмотрели. Мне ответили: «Будем разбираться»… А там уже, смотрю, кровлю снимают, стены валят... Но надо все же понимать, что именно можно ломать, а что – нет. Часть казахской истории выломали! Я ничего не имею против бизнеса, когда бизнес этот – с головой и чтит законы. Если мы будем так относиться к своему культурному прошлому, отдавая его на откуп коммерсантам, никакая власть не справится – ни исполнительная, ни представительная, – возмущает­ся Николай Исаев.

Общественник подчеркивает: старинное строение не вернуть, но теперь необходимо по максимуму следить за действиями его владельцев, точнее, обладателей прав на этот участок земли, чтобы не позволить им в дальнейшем нарушать закон.

Председатель общества «Приир­тышье» Марат Сасанов считает, что пока во всей этой истории вопросов гораздо больше, чем ответов. Он напомнил: ранее от краеведческого общества поступало предложение ввести трехлетний мораторий на снос старинных зданий возрастом более ста лет. Этот документ в свое время поддержал городской мас­лихат. Было и множество других предложений по сохранению историко-культурного наследия. Однако воз и ныне там.

– Мы просто не успеваем все держать под контролем. Если владельцы старинных строений задумали снести их, они это делают очень быстро. Зная это, стараемся работать на упреж­дение. Попросили обозначить «золотой квадрат»: условно это улицы Абая, Кабанбай-батыра и проспект Шакарима, чтобы в этом месте вообще старинные здания не сносили, – говорит Марат Сасанов.

Еще весной прошлого года краеведы представили реестр старинных зданий Семея, куда вошли 60 объектов, представляю­щих не только исторический, но и архитектурный интерес для города. Предполагалось, что сведения о них будут переданы во все соответствующие госорганы, и если кто-то начнет «покушаться» на какое-то строение, тут же поступит соответствующий сигнал. Пока не удалось добиться такого эффекта.

– Даже по ходу работы нам приходится вычеркивать некоторые пункты из реестра, потому что просто не успеваем: приходим – а здания уже нет. Вот теперь вычеркнуто еще одно, – констатирует Марат Сасанов.

На пресс-конференции по случаю инцидента не оказалось представителей управления или отдела архитектуры. От госорганов на вопросы журналистов отвечал директор центра по охране историко-культурного наследия области Бекзат Ахметбаев.

– Снесенное здание не входит в государственный список памятников. Но оно имеется в реест­ре краеведческого общест­ва «Приир­тышье». По этому списку работы ведутся. Планировалось в 2025 году отработать все содержащиеся в нем строения, изучить историю каждого, запросить денежные средства, провести экспертизу и включить в список охраняемых памятников. Однако случилось так, что снесенный особняк не дождался внесения в список, – констатировал Бекзат Ахметбаев.

Чтобы история не повторилась, Марат Сасанов предложил внес­ти все здания из реестра хотя бы в предварительный список памятников, чтобы иметь возможность взять их под охрану. Краеведческое общество «Приир­тышье» подготовило обращения на имя акима Семея и акима области Абай. Документ подписали представители неправительственных организаций.

Однако даже это – внесение в предварительный список – требует государственной экспертизы объектов, а она стоит денег… На все про все необходимо около 30 млн тенге. Общественники надеются, что необходимые средства будут выделены и хотя бы часть исторического Семея удастся сохранить.

Пока материал готовился к печати, директор центра по охране историко-культурного наследия области Бекзат Ахметбаев сообщил, что в ближайшее время будут выделены средства для проведения экспертизы пяти исторических зданий. Начало положено…