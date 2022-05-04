Свежий выпуск Канал перекрыт 4 мая 2022 г. 9:31 Ныгмет Кадиша корреспондент В Казахстане ликвидирован крупный транснациональный канал поставки наркотиков синтетического происхождения. В Министерстве внутренних дел сообщили, что подразделениями по противодействию наркопреступности МВД РК и России проведена специальная операция по перекрытию канала поставки «синтетики» через почтовые отправления. Для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД и департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области. В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омске и Таразе задержаны основной отправитель синтетических наркотиков в РФ и их получатель в Казахстане. В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, «синтетику». Он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и т. д. Всего полицейскими изъято более 260 кг готовых наркотиков на общую стоимость свыше 9,5 млн долларов США. В результате специальной операции, проведенной с октября 2021-го по апрель текущего года, сотрудниками полиции в городах Алматы, Алтае, Актобе, Атырау, Таразе и Кызылорде задержаны 13 граждан Казахстана, занимавшихся производством и распространением синтетических наркотиков, проинформировала пресс-служба ведомства.