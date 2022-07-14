Каналы тревоги нашей

Второй год подряд многие крестьянские хозяйства Талдыкоргана и Ескельдинского района не могут решить проблему полива.

Строительная компания ТОО «Монолит» приостановила ремонт ирригационных сетей, начавшийся в 2020 году в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». В результате от недостатка влаги страдают более двух тысяч гектаров пашни, «подвешенных» к магистральному каналу «Шымыр». Всего же «Монолит» должен был построить 19 каналов длиной свыше 113 км.

Второй год дело не может сдвинуться с мертвой точки. Почему сложилась такая ситуация и когда будут достроены ирригационные сети вокруг областного центра?

Заказчиком этого проекта выступает управление строительства по Алматинской области, проектировщиком – ТОО «Аспект СтройИновац», генеральным подрядчиком – ТОО «Монолит». Стоимость проекта составляет более одного миллиарда тенге. Наряду с капитальным строительством 19 каналов в него вошли механическая очистка, прокладка лотковых сетей по всей их проектной протяженности, замена и установка гидротехнических сооружений. В результате должна была улучшиться подача воды, уменьшиться ее потеря. Но всего этого просто нет. На текущий момент ни один из каналов не достроен.

– К примеру, на канале РК «Шымыр» протяженностью в 10,1 кило­метра железобетонные лотки, предусмотренные по проекту, установлены лишь на отрезке в 2,2 километра. Выполнена подготовка основания под укладку железобетонных конструкций канала на 2,4 километра. Построено десять новых сооружений, 5,5 километра остаются нетронутыми. Вода проходит по старому руслу, где необходимо строительство шести новых гидротехнических сооружений. От канала осуществляется полив 2 105 гектаров орошаемых площадей, это земли почти ста крестьянских хозяйств Талдыкоргана и Бактыбайского сельского округа Ескельдинского района, – рассказывает заместитель начальника Ескельдинского производственного участка РГП «Казводхоз» Мухамбек Исимбеков. – Или взять канал «Береке» длиною 16,9 километра. На нем не завершена механическая очистка, на протяжении 2,5 километра отсутствуют гидросооружения. Канал «Коктал»: лотки здесь установлены только в начале и конце. Сооружений нет, очистка проведена, но сухостой, вырубленные деревья и кустарники так и остались невывезенными. Такая картина практически на каждом участке. Из необходимого объема выполнено лишь около 30–35% работ.

Причиной задержки строительства генеральный подрядчик ТОО «Монолит» называет отсутствие своевременного финансирования со стороны заказчика – управления строительства по Алматинской области.

– Если бы нам в самом начале оплатили не половину, а 70% от стои­мости проекта, мы смогли бы еще в 2020 году закупить необходимое оборудование. На следующий год произошло удорожание материалов, а также в ходе строительства выявлены неучтенные при проектировании работы. Сначала они были незначительными, но по ходу росли, как снежный ком, – рассказывает директор ТОО «Монолит» Советхан Шалимбетов. – Основной блок проблем заключен в канале «Шымыр». Например, только по нему необходимо было выполнить дополнительную работу на 216 миллионов тенге. Из-за финансовых проблем мы остановили реализацию проекта.

К сожалению, срыв сроков отрицательно сказался не только на нашей деятельности, но и на поливном сезоне. Как подрядная организация, мы не могли оставить крестьянские хозяйства без воды: во-первых, строи­тельство начали позже срока, потому что ждали окончания поливного сезона. А когда поняли, что проект затягивается, и земледельцы могут попросту остаться без полива, взяли на себя дополнительные затраты: в мае 2021 года построили временный обводной канал длиной 6,5 километ­ра. Это был хоть какой-то выход из положения. К сожалению, никто не мог предположить, что и в нынешнем сезоне полеводам придется им пользоваться. Закрыть ирригационные сети полностью согласно требованиям мы попросту не смогли, – констатировал Советхан Шалимбетов.

Из-за нарушения сроков ввода объекта заказчик в лице областного управления строительства подал на ТОО «Монолит» в суд. Компания в свою очередь выступила со встречным иском.

– Судебное разбирательство могло продолжаться долго, отнимая время и ресурсы как со стороны органа исполнительной власти, так и с нашей. В конце концов мы пришли к единому мнению, что проект нуждается в дополнительной корректировке. На сегодняшний день эта работа завершается, и проект передадут на государственную экспертизу. Наде­емся, после проведения всех процедур этот ирригационный объект получит дополнительное финансирование, и начатое строительство каналов будет завершено, – заключил глава ТОО «Монолит».

Своя боль и у аграриев.

– Конечно, по земляному руслу теряется много воды. Она впитывается и уходит через дно и откосы, через демонтированные гидротехни­ческие сооружения. До поля не доходит необходимый объем, – подчеркивает глава крестьянского хозяйства «Айдын» Аргынбай Кенжебаев, – мы вынуждены вести полив ночами, выстраиваясь в очередь для спасения своих полей от изнуряющей жары. Если бы каналы построили вовремя, мы бы получали столько воды, сколько положено. У меня сотни гектаров посевов. Это и соя, и сахарная свекла, овес, пшеница. Всем нужна вода. Вот и приходится с середины мая до конца сентября вести самую настоящую битву за воду, чтобы не остаться без урожая. Нас тревожит данная ситуация, и мы просим принять самые серьезные меры для того, чтобы продолжилось строительство, и в кратчайшие сроки этот ирригационный объект был бы завершен.

Действительно, это долгожданный проект для земледельческого сообщества региона. В дефектный акт его представители внесли все свои предложения и замечания и ждали с большой надеждой завершения строительства. Не теряют надежды и сейчас.

Отметим, что в нынешнем году площади орошаемых земель в области Жетысу составляют более 500 тыс. га. Если бы вышеназванные каналы построили в срок, цифра эта увеличилась бы еще на полторы тысячи гектаров.