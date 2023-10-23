Канат Дузелбаев назначен заместителем акима СКО

До этой должности он руководил управлением экономики и бюджетного планирования Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата СКО

Распоряжением акима СКО Дузелбаев Канат Малгаждарович назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Канат Малгаждарович 1974 года рождения, уроженец Тургайской области (ныне Акмолинская обл). Окончил Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал с 1995 года экономистом центра Национального банка. Имеет опыт работы в банковской системе, в органах казначейства, экономики и бюджетного планирования.

До настоящего назначения занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.