Канцлер Германии провел лекцию для студентов Maqsut Narikbayev University

Сегодня по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В рамках данного визита состоялось посещение Maqsut Narikbayev University, передает Kazpravda.kz

Визит канцлера Германии в Казахстан стал важным событием, ознаменовавшим собой укрепление академических и дипломатических связей между двумя странами. Общение с Олафом Шольцем, состоявшееся в рамках этого визита, позволило студентам казахского университета задать вопросы о стратегическом сотрудничестве и глобальных вызовах, стоящих перед миром.

Канцлер Шольц подчеркнул значимость недавно подписанного соглашения между казахстанскими университетами и немецкими академическими учреждениями, направленое на укрепление сотрудничества и открытие новых возможностей для студентов.

«Мероприятия, подобные сегодняшнему, представляют собой важную возможность для углубления связей и предоставляют нашим студентам уникальные перспективы для размышлений о будущем», – отметил канцлер.

Обсуждая глобальные проблемы, канцлер Шольц отметил, что развитие инфраструктуры играет ключевую роль в стимулировании экономического роста и создании новых возможностей. Он указал на необходимость более тщательного подхода к экологическим аспектам и устойчивому развитию, подчеркивая важность инвестиций в инновации и зелёные технологии.

В ответ на вопросы студентов о будущем Казахстана и его роли в Центральной Азии, канцлер выразил уверенность в том, что Казахстан способен стать динамичным и устойчивым центром региона.

«Страна должна стремиться к политической стабильности и экономическому развитию, интегрируя демократические принципы и обеспечивая прозрачность», – добавил он.

Один из ключевых вопросов, поднятых студентами, касался управления водными ресурсами в Центральной Азии.

«Германия, признанная лидером в этой области, выражает готовность к сотрудничеству с Казахстаном в поиске решений для эффективного управления водными ресурсами. Сотрудничество в этой сфере имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития и защиты окружающей среды», – подчеркнул он.

Канцлер также обсудил важность международных организаций и их роли в поддержке глобального мира и стабильности. Он отметил, что активное участие в таких организациях помогает странам находить общие решения и предотвращать конфликты.

Ректор университета Сергей Пен отметил большое значение подобных встреч, дающих уникальные возможности как для студентов, так и для гостей. По словам ректора, основная их цель - создание платформы для свободного общения между студентами и политическими лидерами.

«Эти встречи всегда носят обоюдополезный характер. Политики, приезжающие к нам, имеют возможность почувствовать культурный и образовательный контекст страны, в которую они прибыли с государственным визитом. В свою очередь, студенты получают уникальную возможность задать вопросы тем, кто формирует международные процессы», — отметил Сергей Пен.

Ректор подчеркнул, что встречи с политическими лидерами не имеют политической подоплеки.

«Это чисто образовательный и культурный обмен. Здесь нет ни политической поддержки, ни деклараций. Это именно то, для чего существуют университеты — для свободного общения и академической свободы», — добавил он.

Сергей Пен также рассказал, что инициаторами встречи стали немецкая сторона и Министерство иностранных дел Казахстана.

«Мы согласовали этот визит совместно. Обычно у политиков, посещающих Казахстан, есть потребность встретиться с молодежью. Наш университет уже не первый раз принимает таких гостей, и мы рады поддерживать эту традицию», — сказал ректор.

По его словам, встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами также проходила в этом формате, что подтверждает важность таких обменов.

Студентка второго курса международной школы аналитики Maqsut Narikbayev University Санель Калкаманова рассказала о значимости встреч с мировыми лидерами и об их влиянии на образовательный процесс.

«Я очень рада, что наш университет предоставляет нам такие уникальные возможности. Уже на первом курсе мне довелось участвовать во встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эти события оставили глубокий след в моем учебном и личном опыте. Кроме того, мы также встретились с Марком Рюте, который в настоящее время является генеральным секретарем НАТО. Это было очень впечатляюще и познавательно», — добавила студентка.

Такие встречи - это не единственная форма взаимодействия с международными партнерами. Подобные мероприятия не только обогащают образовательный процесс, но и дают студентам возможность непосредственного общения с высокопрофильными гостями, которые формируют международную политику и экономику.