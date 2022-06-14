Фото: Kazpravda.kz
Общество
Карагандинец следил за полицейскими и вымогал деньги за их нарушения

В Караганде за вымогательство осудили 29-летнего блогера. Мужчина снимал нарушения правил дорожного движения со стороны полицейских, а потом угрожал обнародовать видеозапись, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Как стало известно, блогер договорился со знакомым таксистом, что они будут ездить по городу и снимать полицейских на служебных машинах, как те нарушают правила дорожного движения.  

По словам блогера, он собирался выкладывать видеоролики на своем канале, чтобы потом полицейских привлекали к административной ответственности. Обвинения же заявляло, что блогер занимался откровенным вымогательстом (статья 194 пункт 2 УК РК).

Согласно материалам дела, в 04.20 час. утра на пересечении улиц Жанибекова и Сейфуллина машина полиции без включенных сигнальных маячков проехала на красный свет. Блогер снял это на камеру своего сотового телефона. Таксист поехал за патрульной машиной и остановил ее.

Блогер обратился к полицейским со словами: "Почему нарушаете"? Дальше версии разнятся. По словам полицейского, блогер сообщил, что снял факт проезда на красный и стал угрожать опубликовать запись в социальных сетях и требовать 150 тысяч тенге. На место приехал старший смены полка патрульной полиции. Полицейские поговорили и сказали, что согласны на условия блогера. В то же утро полицейский обратился в управление собственной безопасности департамента полиции.

С блогером они договорились встретиться на стоянке у кафе "Ложка". Там ему передали половину вымогаемой суммы. Позже обвиняемого задержали сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции.

Блогер рассказал о случившемся иначе. В суде он показал, что с 2020 года занимается общественной деятельностью. Рассказал, что снимал нарушения, которые совершали сотрудники полиции и прокуратуры и потом выкладывал их на своем канале. Той ночью он подошел к машине полицейских. На сообщение о том, что их засняли на видео полицейские отреагировали агрессивно. Стали выражаться нецензурными словами и выбили сотовый телефон из его рук. После этого он позвонил в  различные органы, на место приехал старший полка патрульной полиции.

По словам блогера, полицейский сам предлагал ему деньги за то, чтобы он не выкладывал видео в социальных сетях. Деньги якобы не вымогал. И переданную сумму оставил в машине таксиста потому, что стал подозревать его в сговоре с полицией.

Таксиста судили по той же статье, что и блогера. Он свою вину признал полностью. Сказал, что блогер нанял его, чтобы ездить по городу.

"Исследовав материалы и обстоятельства дела, проверив показания подсудимого, потерпевшей, свидетелей и другие фактические данные, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения дела, суд считает, что совершение подсудимыми уголовного правонарушения при обстоятельствах, изложенных в описательной части настоящего приговора, установлено объективными, не вызывающим сомнение доказательствами", - сказано в приговоре суда.

Суд встал на сторону потерпевшего полицейского. Против блогера также сыграло то, что он уже был ранее судим за кражу и мошенничество. Помимо этого, в его сотовом телефоне нашли контакт "менты долг". Также в суде выяснилось, что блогер страдает смешанным расстройством личности, но в момент совершения им преступления, осознавал, что делал.

В итоге судья Казыбекбийского районного суда признал блогера виновным в вымогательстве. Так как он не признал свою вину, ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Таксиста приговорили к ограничению свободы на тот же срок.

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