Карагандинский кинотеатр имени Ленина возвратили государству

В 1998 году объект был незаконно исключен из списка памятников истории и культуры

Скриншот видео прокуратуры Карагандинской области

Карагандинский кинотеатр имени Ленина, являющийся неотъемлемой частью истории города, возвращен в собственность государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области

Кинотеатр, открывшийся в 1960 году, стал первым двухзальным широкоэкранным кинотеатром в Караганде. Это здание видело громкие премьеры, фестивали и кинофорумы, став центром культурной жизни города. Однако в 1998 году объект был незаконно исключен из списка памятников истории и культуры, а затем приватизирован.

«Прокуратура района имени Казыбек би провела сложную и длительную работу, чтобы доказать в суде незаконность приватизации. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев. Благодаря предоставленным доказательствам нарушений, суд вынес решение о возврате кинотеатра в государственную собственность», – рассказали прокуроры.

Это событие названо важным шагом в сохранении культурного наследия региона. Кинотеатр имени Ленина вновь станет центром культурной жизни Караганды и местом для создания новых воспоминаний.