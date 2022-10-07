Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден

Республиканское общественное объединение «Национальный альянс профессиональных социальных работников» выдвинуло своего кандидата в президенты Казахстана – Каракат Абден, сообщает Kazpravda.kz.

7 октября 2022 года состоялось общее собрание Национального альянса профессиональных социальных работников.

«В ходе мероприятия для достижения и продвижения целей и задач РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников», а также для озвучивания проблем и защиты интересов уязвимых групп граждан на национальном уровне кандидатом в президенты на внеочередные выборы президента Республики Казахстан выдвинута Абден Каракат Жаксылыккызы», – говорится в сообщении общественной организации.

Каракат Жаксылыккызы Абден родилась в 1974 году в Акмолинской области.

Имеет опыт работы на государственных должностях, в том числе более 10 лет – в центральном аппарате налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте РК. Была депутатом маслихата Астаны VI созыва.

Общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.