Карбоновое земледелие: пора от слов переходить к делу
Ахылбек Куришбаев, академик Национальной академии наук при Президенте РК
В условиях ускоренного изменения климата и деградации земель особую значимость для Казахстана приобретают меры, направленные на устойчивое развитие аграрного сектора. Национальные стратегии, включая утвержденную два года назад Стратегию достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, подчеркивают необходимость модернизации отечественного АПК на основе климатически ориентированного мирового практического опыта.