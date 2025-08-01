Карбоновое земледелие: пора от слов переходить к делу

Экспертное мнение
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Ахылбек Куришбаев, академик Национальной академии наук при Президенте РК

В условиях ускоренного изменения климата и деградации земель особую значимость для Казахстана приобретают меры, направленные на устойчивое развитие аграрного сектора. Национальные стратегии, включая утвержденную два года назад Стратегию достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, подчеркивают необходимость модернизации отечественного АПК на основе климатически ориентированного мирового практического опыта.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По экспертным оценкам, около 33% территории нашей республики (90 млн га) подвержены деградации – эрозии, опустыниванию, засолению и загрязнению. Треть земель (29 млн га) уже утратила плодородие. Одновременно сельское хозяйство остается вторым по объемам выбросов (после энергетики) источником парниковых газов.

Подобная ситуация ослабляет продовольственную безопасность Казахстана – истощенные почвы не дают ожидаемых урожаев, вынуждая распахивать новые участки плодородных сельхозугодий, тем самым ускоряя их деградацию. В то же время увеличение углеродного фона почв является одним из ключевых методов смягчения климатического кризиса: здоровые почвы аккумулируют CO₂ из атмосферы и повышают устойчивость аграрных экологических систем к экстремальным погодным явлениям.

Несмотря на осознание климатических и экологических угроз, в Казахстане сохраняются системные барьеры, препятствующие развитию карбонового земледелия.

Это связано прежде всего с отсутствием соответствующей государственной политики: нет утвержденной концепции, стратегии и нормативно-правовой базы по управлению углеродом в аграрном секторе. Низок уровень применения научно обоснованных агротехнологий, сберегающих углерод в почве. Отсутствует аграрная практика, адаптированная к региональным климатическим и почвенным условиям. Не создана национальная система мониторинга и кадастра углеродных запасов в почвах. Это ограничивает возможности оценки секвестрационного потенциала и контроля над выполнением климатических обязательств.

В стране также недостаточно развита система верификации и учета углеродных единиц, до сих пор отсутствует одобренный механизм подтверждения результатов секвестрации углерода и включения углеродных единиц в систему добровольной или регулируемой торговли. Ограничены кадровые ресурсы. Низок уровень подготовки специалистов в области климатически устойчивого и карбонового земледелия.

Кроме того, в государстве отсутствуют целевые госпрограммы субсидирования практики карбонового земледелия, ограничен доступ фермеров к инвестициям и международным климатическим фондам, что тормозит внедрение передовых агротехнических методов.

Для преодоления выше­перечис­ленных барьеров и интеграции карбонового земледелия в систему аграрной политики требуется комплексный подход.

Во-первых, для успешного развития карбонового земледелия необходима системная модель управления углеродом в почвах. Национальная академия наук, признавая важность этого направления, инициировала и разработала проект технического задания по созданию долгосрочной научно-технической программы «Комплексные и интегрированные подходы для управления почвенным углеродом и парниковыми газами в карбоновом земледелии как стратегия повышения почвенного плодородия и обеспечения климатической устойчивости аграрного сектора Казахстана».

Данная программа призвана стать фундаментом для координации исследований и внедрения технологий по повышению запаса органического углерода, одновре­менного роста плодородия и климатической устойчивости отечественного аграрного сектора.

Во-вторых, требуются разработка и институционализация государственной политики, соз­дание и принятие всеобъемлющей концепции карбонового земледелия с четкими целями, приоритетами и механизмами межведомственной координации.

Важным элементом этой политики должна стать интеграция практики карбонового земледелия в действующие государственные программы по развитию сельского хозяйства и защите экологии.

Далее, и это в-третьих, необходимы масштабное применение научно обоснованных агротехнологий, разработка и внедрение углеродосберегающих методов, адаптированных к специфичес­ким агроэкологическим условиям каждого региона, с акцентом на регенеративное земледелие, «нулевую» обработку почвы, покровные культуры и аграрное лесоводство.

В данном направлении Академией наук уже начата работа. В июне текущего года в рамках Дня поля состоялся семинар-совещание на тему «Устойчивое сельское хозяйство: развитие органического и карбонового земледелия». Для участников мероприятия, в том числе фермеров южного региона, на опытных полях Казахского НИИ земледелия и растениеводства были продемонстрированы углеродосберегающие агротехнологии, представлены доклады по карбоновому земледелию ведущих зарубежных ученых из Канады, Дании и России.

В-четвертых, на повестке дня стоит формирование региональной сети репрезентативных карбоновых полигонов для долго­срочного мониторинга, оценки эффективности технологий и демонстрации климатически нейтральных методов.

Национальной академией наук совместно с Федеральным научным центром агроэкологии, комп­лексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук начат проект по соз­данию в Алматинской области пилотного карбонового полигона на базе Казахского НИИ земледелия и растениеводства.

Что касается учета углеродного потенциала почв на национальном и региональном уровнях, то, в-пятых, назрела необходимость в развертывании системы картирования и кадастра углеродных запасов: внедрение передовых систем картирования на основе дистанционного зондирования, ГИС, ИИ и математического моделирования. Отсюда логически вытекает решение проблем, связанных с разработкой механизмов верификации и учета углеродных единиц, создание для этой цели институционализированных механизмов, что позволит – это в-шестых – участвовать в системе торговли углеродными квотами и формировать национальный углеродный рынок, стимулируя инвестиции и субсидирование углеродосберегающих технологий.

Таким образом можно будет привлечь дополнительные инвестиции в аграрный сектор: каждая тонна «пойманного» углерода станет имущественно цениться (через торги или субсидии), что повысит финансовую привлекательность углеродосберегающих методов.

Предложенные мероприятия создадут системную основу для развития карбонового земледелия в Казахстане. Они позволят не только вернуть плодородие деградированным землям и повысить урожайность, но и сущест­венно снизить углеродный след отрасли, что напрямую отвечает задачам продовольственной и экологической безопасности.

Комплексный характер предложений обеспечит максимальную эффективность усилий. Осуществление данных мер укрепит национальный потенциал сельского хозяйства, позволит Казахстану выполнить международные обязательства по климату и двигаться к поставленной задаче по достижению углеродной нейтральности.

#сельское хозяйство #аграрный сектор #карбоновое земледелие

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