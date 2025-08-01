По экспертным оценкам, около 33% территории нашей республики (90 млн га) подвержены деградации – эрозии, опустыниванию, засолению и загрязнению. Треть земель (29 млн га) уже утратила плодородие. Одновременно сельское хозяйство остается вторым по объемам выбросов (после энергетики) источником парниковых газов.

Подобная ситуация ослабляет продовольственную безопасность Казахстана – истощенные почвы не дают ожидаемых урожаев, вынуждая распахивать новые участки плодородных сельхозугодий, тем самым ускоряя их деградацию. В то же время увеличение углеродного фона почв является одним из ключевых методов смягчения климатического кризиса: здоровые почвы аккумулируют CO₂ из атмосферы и повышают устойчивость аграрных экологических систем к экстремальным погодным явлениям.

Несмотря на осознание климатических и экологических угроз, в Казахстане сохраняются системные барьеры, препятствующие развитию карбонового земледелия.

Это связано прежде всего с отсутствием соответствующей государственной политики: нет утвержденной концепции, стратегии и нормативно-правовой базы по управлению углеродом в аграрном секторе. Низок уровень применения научно обоснованных агротехнологий, сберегающих углерод в почве. Отсутствует аграрная практика, адаптированная к региональным климатическим и почвенным условиям. Не создана национальная система мониторинга и кадастра углеродных запасов в почвах. Это ограничивает возможности оценки секвестрационного потенциала и контроля над выполнением климатических обязательств.

В стране также недостаточно развита система верификации и учета углеродных единиц, до сих пор отсутствует одобренный механизм подтверждения результатов секвестрации углерода и включения углеродных единиц в систему добровольной или регулируемой торговли. Ограничены кадровые ресурсы. Низок уровень подготовки специалистов в области климатически устойчивого и карбонового земледелия.

Кроме того, в государстве отсутствуют целевые госпрограммы субсидирования практики карбонового земледелия, ограничен доступ фермеров к инвестициям и международным климатическим фондам, что тормозит внедрение передовых агротехнических методов.

Для преодоления выше­перечис­ленных барьеров и интеграции карбонового земледелия в систему аграрной политики требуется комплексный подход.

Во-первых, для успешного развития карбонового земледелия необходима системная модель управления углеродом в почвах. Национальная академия наук, признавая важность этого направления, инициировала и разработала проект технического задания по созданию долгосрочной научно-технической программы «Комплексные и интегрированные подходы для управления почвенным углеродом и парниковыми газами в карбоновом земледелии как стратегия повышения почвенного плодородия и обеспечения климатической устойчивости аграрного сектора Казахстана».

Данная программа призвана стать фундаментом для координации исследований и внедрения технологий по повышению запаса органического углерода, одновре­менного роста плодородия и климатической устойчивости отечественного аграрного сектора.

Во-вторых, требуются разработка и институционализация государственной политики, соз­дание и принятие всеобъемлющей концепции карбонового земледелия с четкими целями, приоритетами и механизмами межведомственной координации.

Важным элементом этой политики должна стать интеграция практики карбонового земледелия в действующие государственные программы по развитию сельского хозяйства и защите экологии.

Далее, и это в-третьих, необходимы масштабное применение научно обоснованных агротехнологий, разработка и внедрение углеродосберегающих методов, адаптированных к специфичес­ким агроэкологическим условиям каждого региона, с акцентом на регенеративное земледелие, «нулевую» обработку почвы, покровные культуры и аграрное лесоводство.

В данном направлении Академией наук уже начата работа. В июне текущего года в рамках Дня поля состоялся семинар-совещание на тему «Устойчивое сельское хозяйство: развитие органического и карбонового земледелия». Для участников мероприятия, в том числе фермеров южного региона, на опытных полях Казахского НИИ земледелия и растениеводства были продемонстрированы углеродосберегающие агротехнологии, представлены доклады по карбоновому земледелию ведущих зарубежных ученых из Канады, Дании и России.

В-четвертых, на повестке дня стоит формирование региональной сети репрезентативных карбоновых полигонов для долго­срочного мониторинга, оценки эффективности технологий и демонстрации климатически нейтральных методов.

Национальной академией наук совместно с Федеральным научным центром агроэкологии, комп­лексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук начат проект по соз­данию в Алматинской области пилотного карбонового полигона на базе Казахского НИИ земледелия и растениеводства.

Что касается учета углеродного потенциала почв на национальном и региональном уровнях, то, в-пятых, назрела необходимость в развертывании системы картирования и кадастра углеродных запасов: внедрение передовых систем картирования на основе дистанционного зондирования, ГИС, ИИ и математического моделирования. Отсюда логически вытекает решение проблем, связанных с разработкой механизмов верификации и учета углеродных единиц, создание для этой цели институционализированных механизмов, что позволит – это в-шестых – участвовать в системе торговли углеродными квотами и формировать национальный углеродный рынок, стимулируя инвестиции и субсидирование углеродосберегающих технологий.

Таким образом можно будет привлечь дополнительные инвестиции в аграрный сектор: каждая тонна «пойманного» углерода станет имущественно цениться (через торги или субсидии), что повысит финансовую привлекательность углеродосберегающих методов.

Предложенные мероприятия создадут системную основу для развития карбонового земледелия в Казахстане. Они позволят не только вернуть плодородие деградированным землям и повысить урожайность, но и сущест­венно снизить углеродный след отрасли, что напрямую отвечает задачам продовольственной и экологической безопасности.

Комплексный характер предложений обеспечит максимальную эффективность усилий. Осуществление данных мер укрепит национальный потенциал сельского хозяйства, позволит Казахстану выполнить международные обязательства по климату и двигаться к поставленной задаче по достижению углеродной нейтральности.