Карин провел заседание Комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

На заседании рассмотрены результаты научной и издательской деятельности, изучены материалы по проводимым архивным изысканиям, представлена информация о работе электронного портала государственной комиссии.

Также заслушан отчет о текущей деятельности региональных комиссий, рассмотрен ход реализации проектов по подготовке их научных сборников.

Кроме того, в рамках заседания члены госкомиссии представили обнаруженное при изучении архивов произведение «Әзір өлмеймін» («Тез өлмен»), автором которого указан писатель и поэт Жусупбек Аймаутов. Оно было обнаружено в ходе научно-изыскательской работы Архива президента. Директор Архива президента А. Мустафина рассказала об обстоятельствах обнаружения произведения и проведенном анализе. Документ еще предстоит изучить филологам и литературоведам.

По итогам заседания даны поручения, направленные на продолжение научно-исследовательской деятельности, систематизацию издания материалов региональных комиссий, обеспечение работы по оцифровке и рассекречиванию материалов закрытых фондов.