Карин провел заседание Комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

История
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

На заседании рассмотрены результаты научной и издательской деятельности, изучены материалы по проводимым архивным изысканиям, представлена информация о работе электронного портала государственной комиссии.

Также заслушан отчет о текущей деятельности региональных комиссий, рассмотрен ход реализации проектов по подготовке их научных сборников.

Кроме того, в рамках заседания члены госкомиссии представили обнаруженное при изучении архивов произведение «Әзір өлмеймін» («Тез өлмен»), автором которого указан писатель и поэт Жусупбек Аймаутов. Оно было обнаружено в ходе научно-изыскательской работы Архива президента. Директор Архива президента А. Мустафина рассказала об обстоятельствах обнаружения произведения и проведенном анализе. Документ еще предстоит изучить филологам и литературоведам.

По итогам заседания даны поручения, направленные на продолжение научно-исследовательской деятельности, систематизацию издания материалов региональных комиссий, обеспечение работы по оцифровке и рассекречиванию материалов закрытых фондов.

 

#госсоветник #Карин #история Казахстана #Госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий

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