Карманники орудуют в маршрутных автобусах Актобе

Общество
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Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Полицейские Актобе призывают жителей города быть бдительными из-за карманников, орудующих в маршрутных автобусах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской Департамент полиции.   

"27 ноября примерно в 13:30 часов, находясь в салоне маршрутного автобуса № 12, гражданин А., безработный житель Актюбинской области, ранее неоднократно судимый за различные преступления и состоящий на учете в ОВД, путем свободного доступа из кармана куртки 17-летнего пассажира автобуса совершил кражу сотового телефона, причинив ущерб в 100 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

После совершения кражи по горячим следам карманник был задержан оперативниками поискового отдела, похищенное изъято, правонарушитель отпущен под подписку.

"В тот же день, примерно в это же время, неизвестный, находясь в салоне маршрутного автобуса № 26, из кармана куртки ученицы 6 класса тайно похитил сотовый телефон "Самсунг G7". С заявлением в полицию по данной краже обратилась мать несовершеннолетней", – отметили в ведомстве.

Принятыми оперативно-поисковыми мероприятиями была задержана нигде не работающая гражданка К., ранее неоднократно судимая, состоящая на учете в ОВД как "вор-карманник".

Подозреваемая дала признательные показания, похищенное изъято, мера пресечения: домашний арест.

"28 ноября в период с 17:00 до 17:30 часов, находясь в салоне маршрутного автобуса № 52, неизвестное лицо путем свободного доступа из кармана куртки совершил кражу (сот. тел. "Samsung Galaxy A-6", принадлежащий 20-летнему студенту АГУ им. Жубанова. По данному факту по горячим следам оперативники задержали 40-летнего гражданина Д., нигде не работающего, неоднократно судимого, недавно освободившегося из мест лишения свободы. Похищенное изъято. Похититель водворен в ИВС", – заключили в ведомстве.

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