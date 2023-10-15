Карта проблемных вопросов фермеров будет создана в Казахстане

Сельское хозяйство
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В ней будут указаны конкретные сроки по их решению и ответственные, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с руководителями отраслевых ассоциаций и организаций страны.

«Этот год переломный. Климат сильно поменялся как на юге, так и на севере страны. Всё это происходит на фоне растущей конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей, а также новых, резонных запросов фермерского сообщества. Будем искать пути решения проблем сообща. Министерство открыто для предложений», - обратился к фермерам Сапаров, сообщает официальный сайт МСХ РК.

Практически всеми представителями бизнеса отмечена проблема логистики при отгрузке сельхозпродукции (нехватка вагонов, их простой, отсутствие планов по отгрузке), вводимые экспортные ограничения, нехватка субсидий, сбои в системе Gosagro, а также необходимость совершенствования системы налогообложения субъектов АПК.

«По всем поднимаемые вопросам будут приняты необходимые меры», -заверил министр.

Глава МСХ поручил отраслевым департаментам создать Карту проблемных вопросов фермеров, с указанием конкретных сроков по их решению и ответственных за это сотрудников.

#сельское хозяйство #фермеры #МСХ РК #Айдарбек Сапаров

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