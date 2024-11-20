Kaspi.kz получил разрешение турецких властей на покупку Hepsiburada

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Казахстанская компания Kaspi.kz получила официальное согласие Антимонопольного ведомства Турции на покупку одного из крупнейших турецких маркетплейсов – Hepsiburada

18 октября стало известно, что Kaspi.kz подписал соглашение о приобретении около 65% акций Hepsiburada. Уже через месяц Kaspi.kz получил одобрение сделки от Антимонопольного ведомства Турции.

После завершения сделки, обе компании сохранят свои бренды и операционные структуры.

#Казахстан #Турция #Kaspi.kz #Hepsiburada

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