Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря Днем общенационального траура

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Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря Днем общенационального траура, передает Kazpravda.kz.   

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.

"В связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета в Талгарском районе Алматинской области объявить 28 декабря 2019 года общенациональный траур в Республике Казахстан", – говорится в тексте распоряжения Главы государства.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. По предварительной информации, погибли 12 человек.

По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.

"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.

По данным МВД РК, создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172)53-32-84; ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18; ДЧС г.Нур-Султан: 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24-51-47.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.

Ранее появились списки погибших и пострадавших людей, а также полный список пассажиров упавшего самолета.

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