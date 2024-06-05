Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ

Здравоохранение, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент пожелал медикам успехов в работе

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный координационный центр экстренной медицины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального центра, координирующего работу служб медицинской авиации, скорой помощи и приемных отделений. Комплекс располагает стационаром на 250 мест.

По словам председателя правления Тимура Муратова, в центре будет создано 9 клинических департаментов, осуществляющих лечение по 29 профилям. Учреждение способно принимать более 18 000 пациентов в год.

Президент осмотрел операционные залы, оснащенные современным оборудованием, включая мобильный компьютерный томограф и систему OR-1.

В ходе беседы с сотрудниками глава государства назвал открытие такого уникального объекта большим достижением отечественной медицины. Он также обратил внимание на необходимость широкого привлечения в центр квалифицированных специалистов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал медикам успехов в работе и подарил центру реанимобиль.

#Токаев #визит #соцобъект #НКЦЭМ

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