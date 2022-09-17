Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Нур-Султан – столицы Республики Казахстан в город Астана – столицу Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан", - говорится в документе.

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому, с учетом общественного мнения, данное предложение было включено в закон.

Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан».