Касым-Жомарт Токаев посетил швейную фабрику в Талдыкоргане

Глава государства ознакомился с работой ТОО «Жетысуская швейная фабрика «Айсұлу», которая открылась в июне в Талдыкоргане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На фабрике работают преимущественно граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. В частности, здесь трудятся 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.

По словам руководителя предприятия, на производстве созданы безопасные условия труда, работники обеспечены бесплатным трехразовым питанием, предусмотрен транспорт для развозки персонала.

Сегодня предприятие на современном швейном оборудовании осуществляет пошив одноразовых медицинских изделий (масок, халатов, комбинезонов) и спецодежды.

Касым-Жомарт Токаев назвал фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области.

Президент, положительно оценив работу предприятия, пожелал коллективу дальнейших успехов.