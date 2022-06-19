Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником

Пресс-служба Президента РК опубликовала поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем медицинского работника, сообщает Kazpravda.kz.

Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Вы беззаветно служите высоким идеалам гуманизма и милосердия.

С каждым днем в нашем обществе растет понимание и признание особой миссии врачей. Все больше талантливой молодежи связывают свою жизнь с медициной.

Государство будет и дальше всемерно поддерживать медицинских работников, уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения. Здоровье нации является важнейшим направлением нашей государственной политики, нацеленной на построение Нового Справедливого Казахстана.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд и верность клятве Гиппократа!

Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!