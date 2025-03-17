Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой

Бокс,Президент
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Она стала первой в истории казахстанского бокса трехкратной чемпионкой мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксершу Назым Кызайбай с исторической победой, сообщает Kazpravda.kz

– Поздравляю Назым Кызайбай – первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение.

Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин! – написал президент на своей странице в Instagram.

Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в Нише (Сербия) в весовой категории до 48 килограммов.

В решающем поединке ей противостояла Юлия Чумгалакова (Россия). Кызайбай победила единогласным решением судей, в третий раз в карьере выиграв чемпионат мира. До этого она брала золото в 2014 и 2016 годах.

#Токаев #поздравление #победа #Назым Кызайбай

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