Касым-Жомарт Токаев поздравил нового премьер-министра Великобритании

Президент пожелал премьеру успехов в ответственной деятельности, а британскому народу – процветания

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства направил поздравительную телеграмму вновь назначенному премьер-министру Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кира Стармера с убедительной победой Лейбористcкой партии на всеобщих выборах и его назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

«В этот исторический момент британский народ высказал доверие дальновидной программе партии и Вашему эффективному лидерству. Казахстан привержен дальнейшему развитию многогранного сотрудничества с Великобританией в духе недавно подписанного нами Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», – говорится в телеграмме.

Кроме того, глава государства пожелал премьер-министру успехов в ответственной деятельности, а британскому народу – процветания.

Бывший премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак покинул пост премьер-министра по итогам выборов в парламент.