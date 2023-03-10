Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина

Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием его на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших «двух сессий», и Ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи – результат Вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что Ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему «золотому 30-летию» нашего взаимодействия», – говорится в телеграмме.

Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР на проходящей 1-й сессии ВСНП 14-го созыва. Как отмечается, впервые в истории председатель КНР переизбран на третий пятилетний срок.