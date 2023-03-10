Си Цзиньпин избран на пост председателя КНР на третий пятилетний срок
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Он принес присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний в Пекине.
Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР на проходящей 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.
Он принес присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний в Пекине.
Также депутаты ВСНП избрали Хань Чжэна на пост заместителя председателя КНР.
Выборы прошли в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.
Си Цзиньпин избран на пост председателя КНР на третий пятилетний срок.