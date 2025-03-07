Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде провели торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

Президент поздравил женщин с праздником 8 марта.

«От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Безусловно, 8 марта – это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества. Своей любовью и заботой милые девушки и женщины делают мир добрее. Как гласит народная мудрость, «женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир». Женщина – хранительница домашнего очага, душа нации. Мать дарит каждому из нас жизнь, служит неиссякаемым источником благоденствия. Нежные материнские руки и безграничная любовь согревают теплом каждый дом. Исключительную роль играют матери в сохранении национальных традиций и родного языка. Дорогие женщины, благодаря вам наше существование обретает глубокий смысл! В этот торжественный день все мужчины спешат поздравить вас, и я, как глава государства, хотел бы высказать вам самые теплые пожелания», - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил об исключительной роли женщин в истории страны.

«Отрадно, что многие наши соотечественницы могут служить подлинными образцами героизма и патриотизма. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись истории страны. Имена славных правительниц Томирис и Бопай ханым, легендарных матерей Домалак ана, Зере, Улпан, героических дочерей Великой степи Алии, Маншук и Хиуаз навсегда останутся в памяти народа. В наших женщинах гармонично сочетаются ум и красота, мудрость и проницательность. Даже в самые сложные времена женщины неустанно трудятся во имя процветания Родины. Безусловно, от того, каким будет подрастающее поколение, зависит будущее всего народа. Воспитывая новое поколение казахстанцев, обладающих развитым интеллектом и ясным сознанием, вы способствуете прогрессу нашей страны. За многими достижениями Казахстана стоит усердный труд наших замечательных девушек и женщин. Сегодня в Акорде мы чествуем женщин, которые являются квалифицированными специалистами в различных сферах и вносят достойный вклад в развитие страны. Хочу выразить вам искреннюю благодарность!» - продолжил Токаев.

Он подчеркнул, что благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства.

«Вы, дорогие женщины, наполняете мир красотой и гармонией, создаете тепло и уют в доме. Вам отведена особая миссия в воспитании подрастающего поколения, продвижении семейных ценностей. Вы добросовестно трудитесь на всех участках, своей упорной и эффективной работой укрепляете потенциал и авторитет нашего государства. Счастливое детство возможно только в обществе, где женщины окружены вниманием и заботой. Благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства. Поэтому народ, устремленный в будущее, должен создавать все условия для улучшения положения женщин», - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство оказывает женщинам всестороннюю поддержку и защиту

«Государство уделяет особое внимание защите и всесторонней поддержке женщин. В этом направлении ведется большая работа. По моему поручению были предприняты важные шаги, направленные на укрепление института семьи. По всей стране открываются центры поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации. Сформировалась национальная модель поддержки многодетных матерей. Благодаря этим мерам с каждым годом растет число многодетных семей», - заметил он.

Глава государства высоко оценил плодотворный труд соотечественниц в разных отраслях.

«Сегодня женщины плодотворно трудятся в самых разных сферах. Более половины государственных служащих, свыше 70 процентов работников образования и здравоохранения – женщины. Многие наши соотечественницы добросовестно служат Родине в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям, армейских и правоохранительных структурах. Все больше женщин занимают ответственные посты. И среди вас есть немало успешных руководителей. Представительницы прекрасной половины нашего общества добиваются успеха и в бизнесе. Созидательная энергия и целеустремленность помогают вам претворять в жизнь самые смелые идеи. Вы проявляете твердую гражданскую позицию и неравнодушие в общественной деятельности. Реализуете важные инициативы и нужные народу социальные проекты. К любому делу вы подходите ответственно, всегда работаете на положительный результат», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

На торжественной церемонии впервые были присвоены новые почетные звания «Заслуженный строитель Казахстана» и «Заслуженный деятель промышленности Казахстана».