Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент вручил высокие государственные награды ряду женщин за их вклад в развитие страны

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде провели торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

Президент поздравил женщин с праздником 8 марта.

«От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Безусловно, 8 марта – это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества. Своей любовью и заботой милые девушки и женщины делают мир добрее. Как гласит народная мудрость, «женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир».

Женщина – хранительница домашнего очага, душа нации. Мать дарит каждому из нас жизнь, служит неиссякаемым источником благоденствия. Нежные материнские руки и безграничная любовь согревают теплом каждый дом. Исключительную роль играют матери в сохранении национальных традиций и родного языка. Дорогие женщины, благодаря вам наше существование обретает глубокий смысл! В этот торжественный день все мужчины спешат поздравить вас, и я, как глава государства, хотел бы высказать вам самые теплые пожелания», - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил об исключительной роли женщин в истории страны.

«Отрадно, что многие наши соотечественницы могут служить подлинными образцами героизма и патриотизма. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись истории страны. Имена славных правительниц Томирис и Бопай ханым, легендарных матерей Домалак ана, Зере, Улпан, героических дочерей Великой степи Алии, Маншук и Хиуаз навсегда останутся в памяти народа. В наших женщинах гармонично сочетаются ум и красота, мудрость и проницательность. Даже в самые сложные времена женщины неустанно трудятся во имя процветания Родины.

Безусловно, от того, каким будет подрастающее поколение, зависит будущее всего народа. Воспитывая новое поколение казахстанцев, обладающих развитым интеллектом и ясным сознанием, вы способствуете прогрессу нашей страны. За многими достижениями Казахстана стоит усердный труд наших замечательных девушек и женщин. Сегодня в Акорде мы чествуем женщин, которые являются квалифицированными специалистами в различных сферах и вносят достойный вклад в развитие страны. Хочу выразить вам искреннюю благодарность!» - продолжил Токаев.

Он подчеркнул, что благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства.

«Вы, дорогие женщины, наполняете мир красотой и гармонией, создаете тепло и уют в доме. Вам отведена особая миссия в воспитании подрастающего поколения, продвижении семейных ценностей. Вы добросовестно трудитесь на всех участках, своей упорной и эффективной работой укрепляете потенциал и авторитет нашего государства. Счастливое детство возможно только в обществе, где женщины окружены вниманием и заботой. Благополучие матери и ребенка – залог благополучия государства. Поэтому народ, устремленный в будущее, должен создавать все условия для улучшения положения женщин», - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство оказывает женщинам всестороннюю поддержку и защиту

«Государство уделяет особое внимание защите и всесторонней поддержке женщин. В этом направлении ведется большая работа. По моему поручению были предприняты важные шаги, направленные на укрепление института семьи. По всей стране открываются центры поддержки семей, оказавшихся в трудной ситуации. Сформировалась национальная модель поддержки многодетных матерей. Благодаря этим мерам с каждым годом растет число многодетных семей», - заметил он.

Глава государства высоко оценил плодотворный труд соотечественниц в разных отраслях.

«Сегодня женщины плодотворно трудятся в самых разных сферах. Более половины государственных служащих, свыше 70 процентов работников образования и здравоохранения – женщины. Многие наши соотечественницы добросовестно служат Родине в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям, армейских и правоохранительных структурах. Все больше женщин занимают ответственные посты. И среди вас есть немало успешных руководителей.

Представительницы прекрасной половины нашего общества добиваются успеха и в бизнесе. Созидательная энергия и целеустремленность помогают вам претворять в жизнь самые смелые идеи. Вы проявляете твердую гражданскую позицию и неравнодушие в общественной деятельности. Реализуете важные инициативы и нужные народу социальные проекты. К любому делу вы подходите ответственно, всегда работаете на положительный результат», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

На торжественной церемонии впервые были присвоены новые почетные звания «Заслуженный строитель Казахстана» и «Заслуженный деятель промышленности Казахстана».

«Наши спортсменки достойно представляют Казахстан на международной арене. Мы гордимся женщинами, прославившимися самоотверженным трудом и преданностью делу. За годы Независимости восемь женщин, добившихся высочайших результатов в своей деятельности, были удостоены звания «Қазақстанның Еңбек Ері». В рамках Года рабочих профессий проводится масштабная работа по повышению статуса людей труда.

В систему государственных наград было включено 9 новых почетных званий. Сегодня мы впервые вручаем две такие награды. Звание «Заслуженный строитель Казахстана» присвоено ветерану труда Ольге Шелудько. Передовик производства Майра Ерманова стала «Заслуженным деятелем промышленности Казахстана». Истинные труженики достойны всеобщего уважения и почета. Во имя достижения этой цели и был объявлен Год рабочих профессий», - заключил президент.

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