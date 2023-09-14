Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
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Аманжолова Айман
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
В международном аэропорту Душанбе главу нашего государства встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.