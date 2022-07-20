Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главу государству встретили председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Акылбек Жапаров, министр транспорта Кыргызской Республики Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.



"Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов", – говорится в сообщении.