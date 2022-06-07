Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Китая

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского долгосрочного всестороннего стратегического партнерства, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

Дав высокую оценку достигнутому за 30 лет уровню стратегического партнерства, Глава государства подчеркнул неизменную заинтересованность в углублении двустороннего комплексного взаимодействия Казахстана с Китаем.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.

"В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие – 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства", – отметил Президент.

Передав теплые слова приветствия своему китайскому коллеге, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня "БРИКС плюс" под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Ван И передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и поздравление Председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.

"Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под Вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны", – сказал член Госсовета Китая.

Ван И отметил, что двусторонние отношения между КНР и Казахстаном демонстрируют большую жизнеспособность благодаря мудрому руководству лидеров двух стран.

"Председатель Си Цзиньпин весьма дорожит личной дружбой и доверительными отношениями с Вами. Инициатива по строительству Нового Казахстана демонстрирует Вашу мудрость и решительность. Мы всецело Вас поддерживаем и желаем успешной реализации поставленной задачи", – заявил китайский министр Ван И.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.

Популярное

Все
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Repas и гномон на «Медеу»
Главный успех референдума – рост рейтинга Президента
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошедшему референдуму
Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума
Работу на Тенгизе предлагали мошенницы казахстанцам
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Казахстане
Референдум-2022: единое видение будущего страны
Сектор без газа
Опыт и квалификация
На высочайшем уровне
Итоги на основе наблюдений
В соответствии с международными стандартами
Стяг, придающий силы
Чтоб безопасным был полет
Казахстан полностью обеспечен зерном до нового урожая
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Ливень, авария и протесты
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе

Читайте также

Президент
Президент дал поручения по преобразованию Счеткома в Высшую…
Политика
Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума
Политика
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Каза…
Политика
Референдум-2022: единое видение будущего страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]