Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda .

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Приветствуя британского министра, президент подчеркнул, что сегодняшний визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Кроме того, является важным событием регионального масштаба.

"Ваш визит придаст значительный импульс дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Я обратил внимание на Ваше недавнее выступление в министерстве иностранных дел, в котором изложено долгосрочное видение внешней политики Великобритании. Это действительно очень важная речь", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений.

"Хочу дать свою личную оценку нашему сотрудничеству как очень успешному, особенно в области экономики, а также в политической сфере. Нам нужно приложить дополнительные усилия для продвижения этого очень позитивного направления в нашем взаимодействии", – сказал президент.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Риши Сунаку. Он также пригласил главу британского Правительства посетить нашу страну в любое удобное для него время, что предоставит хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов укрепления двусторонних связей.

В свою очередь, Джеймс Клеверли отметил позитивную динамику контактов между Астаной и Лондоном. По его словам, Великобритания положительно оценивает проводимые в Казахстане политические реформы.

"Ваша страна является нашим основным торговым партнером в регионе. Мы видим хорошие возможности для совместной работы с целью осуществления планов экономического роста, которые у вас имеются. Думаю, реализуемая Вами программа реформ в области налогообложения будет способствовать укреплению взаимовыгодных экономических отношений", – отметил британский министр.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.