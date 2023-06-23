На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования в Казахстане

Президент, Поручения, Общество, Образование
117
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране.

Президенту было доложено, что с сентября текущего года заработная плата педагогов дошкольного образования повысится на 30%. До конца этого года планируется открытие 81 тысячи новых мест в детских садах. 98 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием.

По словам министра просвещения, совершенствуется процедура аттестации педагогов, профессиональная компетенция педагога будет оцениваться только через предметные знания, а результаты деятельности – на основе образовательных достижений обучающихся.

Гани Бейсембаев также доложил, что с 1 сентября этого года обучающиеся 1-4 классов будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

Главе государства был представлен проект Концепции развития сельских школ. В 2023 году 80% студентов технического и профессионального образования обучаются на бесплатной основе, в том числе с сентября текущего года стипендия будет увеличена на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Впервые предприятия участвуют в целевой подготовке кадров с условием обязательного трудоустройства выпускника колледжа.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил проводить постоянную работу по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.

 

 

 

 

#Токаев #президент #Образование #министр #поручения #Бейсембаев #Минпросвещения

Популярное

Все
Руководитель управления городского акимата задержан по подозрению в получении взятки
Село городского масштаба
Страсти вокруг бюджета
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Яркая звезда по имени Магжан
Добродетель священна во все времена
Венец правовой пирамиды
Служить государству и качать колыбель
Миссия выполнима
Дави на газ
Трансформация СМИ: как сохранить газеты?
Ботайцы у истоков евразийской моды
Какие пособия и на сколько вырастут с июля в Казахстане
Четыре человека пострадали при ЧП на заправке в ВКО, двое находятся в реанимации
Токаев госслужащим и полицейским: "Ваши знания и опыт должны служить на благо народа"
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Оптовых продавцов риса в Кызылординской области оштрафовали почти на 68 млн тенге из-за ценового сговора
От армии до вуза – один шаг
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Свыше 30 тыс. уникальных кинодокументов, почти 200 тыс. фотографий и более 18 тыс. звукозаписей хранится в фонде Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи
Фестиваль этнической музыки THE SPIRIT OF TENGRI давно шагнул за музыкальные рамки
Учитель мечети избил двух мальчиков в Шымкенте
В Алматы открыли памятник народному артисту Казахстана, участнику Великой Отечественной войны Юрию Борисовичу Померанцеву
Задержана преступная группа, похищавшая продукцию с Аксуского завода ферросплавов (видео)
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Как констатируют врачи, за последние пять лет заболеваемость органов пищеварения у детей и подростков увеличилась в три раза. Виной тому – неправильное питание
Даниал Ахметов освобожден от должности акима ВКО
Социальный эксперимент: реакцию казахстанцев на закладку "наркотиков" проверила полиция (видео)
Задержан заместитель акима Павлодара
Семьи погибших сотрудников лесничества в области Абай получили квартиры в Семее
18 млн тенге выманили мошенники у детей предпринимательницы в Кокшетау
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности

Читайте также

Когда будет опубликован список обладателей образовательных …
Осужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге пр…
Время требует выработки новых подходов в обеспечении безопа…
Лишился части пальца после игры на качелях ребенок в Костан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]