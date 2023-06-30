Касым-Жомарт Токаев принял оперную певицу Майру Мухамедкызы

Глава государства принял заслуженную артистку Казахстана, директора театра оперы и балета города Шымкента Майру Мухамедкызы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития оперного искусства и культуры в стране.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах по строительству в Шымкенте нового здания городского театра оперы и балета.

Майра Мухамедкызы рассказала президенту о работе по развитию оперного и театрального искусства в регионе, а также об обучении молодых певцов, артистов театра и балета.

Глава государства подчеркнул важность подготовки подрастающих талантов, а также обновления репертуара театра зарубежными и национальными постановками.

Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний огромный вклад Майры Мухамедкызы в развитие культуры Казахстана и пожелал оперной певице творческих успехов.