Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме в столичном Дворце школьников, на участке №59, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вы говорили, что референдум - это только начало трансформации, какие дальнейшие важные изменения ждут казахстанцев?" - прозвучал вопрос Президенту.

"Впереди очень большая работа, нужно реализовать положения Конституции, за которые мы сегодня голосуем, внести изменения в законодательство, в частности, в законодательство, которое касается партий, парламента. Я думаю, что наш парламент с честью справится с этой работой, и хотел бы отметить, что нововведения, за которые сегодня голосует наш народ, предполагают очень большие изменения в общественной жизни страны. По сути дела меняется парадигма взаимоотношений между государством и обществом. На передний план выходят права человека - это крайне важно. Как вы, наверное, знаете, в Конституции статус омбудсмена по правам человека обретает совершенно новый статус, новое звучание, новый формат. Омбудсмен по правам человека может обращаться в Конституционный суд, этот орган тоже новый для нас по сути дела, обращаться в Конституционный суд именно по правам человека", - ответил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, на республиканский референдум в Казахстане вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

На голосование поправки вынесены единым пакетом, с вариантами ответа в бюллетене «за» и «против».

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом. В своем выступлении Глава государства отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.