Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены стратегические риски реализации транспортно-логистического потенциала страны, сообщает Kazpravda.kz со сссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Руководители государственных органов и национальных компаний доложили о работе по решению системных проблем по комплексу направлений, включая железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, трубопроводный транспорт.

Глава государства отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному коридору, а также расширения транспортных мощностей для экспорта отечественной продукции. Это требует снятия инфраструктурных ограничений и других барьеров, повышения качества транспортно-логистических услуг, совершенствования системы тарифообразования.

Особое внимание было уделено синхронизации развития промышленности, экспорта и транзитного потенциала, внедрению современных стандартов инфраструктурного строительства, обеспечению мультипликативного эффекта для экономики от транспортно-логистической отрасли.

По итогам рассмотрения президент дал ряд конкретных поручений правительству.