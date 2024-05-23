Касым-Жомарт Токаев встретился с гендиректором Temasek Holdings

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Temasek – одна из крупнейших инвестиционных компаний Сингапура, основанная в 1974 году

Фото: пресс-служба президента РК

На полях Казахско-сингапурского бизнес-форума состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором Temasek Holdings Дилханом Пиллэем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе беседы были обсуждены возможности налаживания стратегического партнерства между фондом «Самрук-Казына» и компанией Temasek.

Как отметил президент, это начинание будет способствовать расширению деловых связей и стимулированию экономического роста. По его словам, казахстанская сторона заинтересована в тесном партнерстве с Temasek.

Глава государства пригласил сингапурскую компанию к участию в реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана.

Дилхан Пиллэй высоко оценил перспективы сотрудничества с РК в области транспорта и логистики. В настоящее время сингапурская компания изучает возможности участия в экономике Казахстана.

Кроме того, были рассмотрены вопросы создания совместного инвестиционного фонда, а также взаимодействия в сферах цифровизации, электронной коммерции и возобновляемой энергии.

Temasek – одна из крупнейших инвестиционных компаний Сингапура, основанная в 1974 году. Компания имеет 13 представительств в 9 странах мира.

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