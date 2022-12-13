Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Булата Аюханова

Как отметил президент, обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, народного артиста Казахстана Булата Аюханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Сегодня стало известно о смерти выдающегося артиста балета и хореографа Булата Аюханова. Ему было 85 лет.