Ушёл из жизни легенда казахстанского балета Булат Аюханов

В течение своей творческой жизни Булат Аюханов уделял большое внимание как классическим танцам, так и развитию национальной хореографии.

Фото: baribar.kz

Выдающийся артист балета и хореограф Булат Аюханов ушёл из жизни. Ему было 85 лет. Печальную новость подтвердили в Государственном Академическом театре танца РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Артист родился в 1938 году в Семипалатинске. В течение своей творческой жизни Булат Аюханов уделял большое внимание как классическим танцам, так и развитию национальной хореографии.

Прощание с легендой балета состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.