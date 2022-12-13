Ушёл из жизни легенда казахстанского балета Булат Аюханов

Культура

В течение своей творческой жизни Булат Аюханов уделял большое внимание как классическим танцам, так и развитию национальной хореографии.

Фото: baribar.kz

Выдающийся артист балета и хореограф Булат Аюханов ушёл из жизни. Ему было 85 лет. Печальную новость подтвердили в Государственном Академическом театре танца РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Артист родился в 1938 году в Семипалатинске. В течение своей творческой жизни Булат Аюханов уделял большое внимание как классическим танцам, так и развитию национальной хореографии.

Прощание с легендой балета состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.

 

Популярное

Все
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Казацкий алашординец
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 декабря
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Дебошира и тирана – к ответственности
Женщина скончалась, спрыгнув с моста в Кызылорде
Доступ к Coursera получат 100 тысяч казахстанских студентов
Звезды ринга в Казахстане
«Золотая домбра» остается на юге
Трудности в продвижении поездов объяснила ҚТЖ
Музыка новых свершений
Обручальные кольца подорожали в Казахстане
Цену куриному яйцу знают птицеводы
Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом
Нургуль Мауберлинова покинула пост вице-министра информации и общественного развития РК
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
На кинофестивале «Евразия» вручены первые призы
Разговоры о важном
Без бюрократии
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Комиссионка: игра по своим правилам?
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Несовершеннолетняя занималась проституцией в Уральске – видео
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону

Читайте также

Культура
Как отметят День Независимости в Астане
Культура
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения вы…
Культура
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в г…
Культура
Награждены победители первой национальной литературной прем…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]