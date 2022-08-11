Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарту Токаеву доложили о состоянии правосудия в Казахстане

Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Верховного суда о состоянии правосудия в стране.

Жакип Асанов сообщил об увеличении в 7 раз количества оправдательных приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям. Правоохранительные органы получают отказ в санкции на арест по каждому пятому делу. По каждой третьей жалобе суды признают незаконность действий следователей и прокуроров.

Президенту также была представлена информация об изменениях в гражданском правосудии. Вместе с акиматами суды развивают внесудебные институты разрешения споров.  Нотариату переданы бесспорные требования, расширены полномочия арбитража, медиаторов, юридических консультантов, трудовых инспекторов. В итоге за 4 года иски в суды сократились в 2,5 раза – с 900 тысяч до 340 тысяч. Доля примирений в судах увеличилась до 37%.

С 1 августа текущего года внедрена экстерриториальная подсудность. Дела автоматически распределяются не в рамках одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации. По словам Жакипа Асанова, это новшество стало еще одним антикоррупционным инструментом.

Глава государства отметил необходимость дальнейших шагов, направленных на повышение качества судебных процессов по уголовным и гражданским делам, а также улучшение отбора судейских кадров.

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