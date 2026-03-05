Власти Катара ввели чрезвычайное положение на территории страны. Об этом сообщило иранское агентство IRIB News, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rt.com

Фото Reuters

«Правительство Катара: мы объявляем чрезвычайное положение и прекращаем добычу газа», — говорится в публикации.

Ранее компания QatarEnergy приостановила производство СПГ после атаки дрона из Ирана.

Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, Катар и Объединённые Арабские Эмираты хотят привлечь союзников, чтобы убедить США сократить операцию против Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.

Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США. В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.