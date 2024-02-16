Катарские инвесторы вложат $500 млн в сельское хозяйство Казахстана

В рамках визита главы государства в Катар подписан ряд соглашений о партнерстве между государствами в сельскохозяйственном секторе, в том числе и об инвестиционном партнерстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК.

Фото: МСХ

Катарские инвесторы намерены вкладываться в глубокую переработку растениеводческой продукции в Казахстане: между катарской компанией Hassad Food, турецкой компанией Tiryaki и холдингом «Байтерек» подписано соглашение, которое подразумевает договоренности о строительстве завода в Акмолинской области. Этот проект оценивается в 200 млн долларов США и будет заниматься глубокой переработкой зерна и гороха.

Кроме того, в Катаре был подписан договор о стратегическом инвестиционном партнерстве для развития сельского хозяйства, строительства и инфраструктурного развития, здравоохранения и образования между холдингом Dinara Group и Qatar National Enterprises. Планируется создание совместного фонда прямых инвестиций для развития аграрного сектора Казахстана и Центральной Азии.

В рамках подписанного договора Dinara Group планирует масштабировать существующие молочные, мясные и растениеводческие производства, развивать собственную основу племенного поголовья и строить дополнительные молочные фермы, планирует строительство завода по переработке молока и производству сыра, экспортировать готовую продукцию в Китай и страны Ближнего Востока. Объем инвестиций составит порядка 300 млн долларов США, что демонстрирует высокий уровень доверия со стороны партнеров из Катара.