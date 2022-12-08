Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК

Кадровые назначения

С февраля 2021 года Балыкбаев занимал должность управляющего директора Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Фото: primeminister.kz

Постановлением Правительства РК Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева. Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером частной компании.

В разные годы занимал должности директора департамента, управляющего директора, вице-президента по информационным технологиям АО «НК «КазМунайГаз». В 2017-2018 годах работал вице-министром информации и коммуникаций РК, 2019-2021 – внештатным советником гендиректора ОЮЛ «KazEnergy».

С февраля 2021 года и до нынешнего назначения занимал должность управляющего директора Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.

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