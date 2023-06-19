Кайрат Максутов возглавил АО "Самрук-Энерго"

До 2018 года он работал заместителем председателя правления этой компании.

Фото: samruk-energy.kz

Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Кайрат Максутов назначен председателем правления АО «Самрук-Энерго», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Нового руководителя компании представил коллективу председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Максутов Кайрат Берикович имеет два высших образования – экономическое и профильное энергетическое. В разные годы работал в банковских структурах, квазигосударственном секторе.

С 2009 года по 2018 год являлся заместителем председателя правления АО «Самрук-Энерго».

С 2018 года по настоящее время руководил холдинговыми компаниями энергетической отрасли.