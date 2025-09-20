Кайыржан Наурызгалиев: "Если фермеры не видят достойной отдачи за свои усилия, пропадает интерес продолжать"

Генеральный директор ТОО "Ак-Бидай-Агро" Кайыржан Наурызгалиев высказал мнение по поводу развития животноводства, поддержки отрасли и цен на мясо, передает Kazpravda.kz

Фото: eldala.kz

- Многие воспринимают рост цены на говядину как «подорожание», но на самом деле это достижение справедливой стоимости. Долгое время цена удерживалась искусственно из-за регулирования отрасли. Сейчас рынок постепенно возвращается к экономически обоснованному уровню, который позволяет покрывать затраты и развивать производство. Часто пишут, что даже с учётом «подорожания» наша цена остаётся одной из самых низких.

Но корректнее сравнивать не с другими странами, а с нами самими — например, с 2015 годом, когда мы только начинали и есть надёжные исторические данные.

Тогда живой скот продавался по 750–800 тенге за кг живого веса, что соответствовало 1500–1600 тенге за кг в полутушах.

При курсе доллара около 180 тенге это было примерно 8–9 USD.

Если пересчитать эти 8–9 долларов по текущему курсу, получаем 4300–4800 тенге за кг полутуши.

Сегодняшняя отпускная цена с откормплощадки или мясокомбината до этого уровня в долларовом выражении пока не дотянулась.

Когда говорят о «подорожании» мяса, чаще всего это голоса горожан.

Но как быть с сельским населением? В нашей области 43% жителей живут в аулах, и их единственный источник дохода — мясное животноводство.

Они рады, что цена на говядину повысилась!

По Казахстану доля сельского населения немного ниже, но это всё равно внушительные 37%.

Если у горожан есть выбор: подорожала говядина — можно купить курицу или другое мясо, то для жителей аулов альтернативы нет. Здесь мясное скотоводство — не только работа, но и основа жизни целых семей. Получение справедливой цены за свой труд позволило этим людям «глотнуть воздуха».

Иначе, если бы сокращение поголовья продолжилось, цена бы взлетела ещё выше — и этот рост никакими запретами и регулированиями нельзя было бы остановить.

Мы ведём бизнес в Западно-Казахстанской области.

ЗКО — лидер мясного животноводства Казахстана по количеству профессиональных фермеров и темпам «породного преобразования».

Производственный цикл получения качественной говядины занимает в среднем 28–30 месяцев. Это включает:

• покрытие коров — 3 месяца

• стельность (вынашивание телёнка) — 9 месяцев

• пастбищный (подсосный) период — 7 месяцев

• откорм — 8–10 месяцев

• транспортировка, переработка, реализация — 1 месяц

И это — оптимистичный срок. Любые отклонения только увеличивают длительность производства: например, пониженные привесы удлиняют откорм и повышают себестоимость.

Этот 2,5–3-летний цикл должен приносить прибыль, прежде всего для фермеров.

Получение телёнка — самый сложный и трудоёмкий этап.

Это 19 месяцев непрерывной работы под открытым небом: и зимой, и летом, в +40 °C и в −40 °C.

Такой труд требует опыта, дисциплины и огромной физической отдачи — И он должен справедливо оцениваться.

Если фермеры не видят достойной отдачи за свои усилия, пропадает интерес продолжать, и поголовье, включая коров-маток, уходит на мясокомбинат.

Так уже произошло во многих хозяйствах: часть сократила маточное стадо, а некоторые и вовсе вышли из мясного животноводства.

Чтобы понять динамику затрат, снова вернёмся к 2015 году.

Тогда «Беларус» — главный рабочий трактор для большинства хозяйств — стоил около 3 млн тенге.

В мае 2024 года, когда мы запускали новую откормплощадку, такой трактор уже обходился в 9,6 млн тенге.

Сегодня у дилеров цены начинаются от 10,5 млн тенге.

Это лишь один пример того, насколько подорожала техника и насколько выросли капитальные вложения в аграрное производство за эти годы.

Если перейти к последнему этапу производства говядины — откорму, то наш бизнес заключается в том, что фермеры отнимают телят от мамок (так как коровам нужно готовиться к новому отёлу) и сдают их на откормплощадку.

Если к нам поступает телёнок весом около 200 кг, то, чтобы довести его до 450 кг, требуется примерно 250 дней.

По достижении планового живого веса мы сдаём его на мясокомбинат.

За период откорма каждое животное съедает около 2 тонн ячменя.

Сейчас тонна стоит примерно 90 000 ₸, а в 2015 году она обходилась всего в 20 000 тенге — ещё один наглядный пример того, как выросли затраты на корма за эти годы.

На рынке существует множество видов говядины и технологий её производства. Есть индийская буйволятина, есть белорусская говядина — от выбракованных коров до откормленных бычков молочных пород.

Есть российская продукция — от ветбрака с молочных ферм, который заходит живьём в Казахстан, и до премиальных стейков Мираторга.

У каждого вида своя калькуляция затрат: где-то мясо — побочный продукт молочного направления, а где-то, как у нас, это основная цель бизнеса.

Поэтому, говоря о нашей говядине и о текущих ценах, важно понимать: это не просто ценник на полке, а необходимое условие для того, чтобы отрасль развивалась, а аулы оставались живыми.

Справедливая цена — фундамент устойчивости мясного животноводства и благополучия села.

Она позволяет фермерам, откормплощадкам, мясокомбинатам, логистике и переработке честно зарабатывать и инвестировать в качество, технику и новые технологии.

Ошибаться можно, но повторять ошибки нельзя.

Если существуют перекосы, когда интересы одних ущемляются в пользу других, такая структура долго не просуществует.

Взгляд в будущее прост: только тогда, когда весь путь от пастбища до прилавка будет обеспечивать достойный доход каждому участнику, мясное животноводство Казахстана сможет развиваться устойчиво, удерживать людей в селе и обеспечивать потребителей качественной говядиной на долгие годы.

P.S.

Белоруссия в очередной раз повысила цены.

Мясо бычков (молочные породы) в полутушах, которое совсем недавно было 4,2 $, теперь стоит 5,3 $ (+26% за короткий промежуток).

Себестоимость с доставкой до Казахстана составит 6,1 $.

