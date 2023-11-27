"Казахмыс" после гибели проходчиков остановил подземные рудники для проверки

Из-за группового несчастного случая, произошедшего на руднике "Жайсан", компания "Казахмыс" приостанавливает горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации

Фото: kazakhmys.kz

"На рудниках созданы внутренние экстренные комиссионные проверки. Комиссии возглавляют главные инженеры предприятий. Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности", – сообщили в компании.

Остановка предприятий продлится до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены.

Коллективам остановленных рудников начислят полную заработную плату за все время проверки.

"После завершения работы комиссий и выяснения всех обстоятельств результаты проверок будут доведены до трудовых коллективов, также будут приняты меры для дальнейшего укрепления безопасности труда", – заключили в "Казахмысе".

Напомним, 27 ноября 2023 года на руднике "Жайсан" компании "Казахмыс" в Жамбылской области двое проходчиков 1981 и 2002 годов рождения получили смертельные травмы.

На месте работает комиссия по расследованию несчастного случая. Ход расследования взял на личный контроль аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.