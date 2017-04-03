Казахстан – Азербайджан: новые возможности для сотрудничества Интервью 1755 Инара Смагулова

– Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах визита Президента Респуб­лики Казах­стан Нурсултана ­Назарбаева в Азербайджан.



– Во-первых, данный визит проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой. Во-вторых, он является ожидаемым для обеих сторон. Предыдущий официальный визит в Азербайджан был совершен Главой нашего государства в 2009 году. Конечно, главы наших государств неоднократно встречались в рамках международных мероприятий многостороннего формата. Так, в августе 2013 года Нурсултан Назарбаев посетил Азербайджан для участия в III Саммите глав государств Тюркского совета в Габале. В свою очередь Ильхам Алиев в 2015 году посетил Астану в рамках празднования 550-летия Казахского ханства, а также принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Боровом.



В-третьих, данный визит будет проходить на фоне глобальной политической и экономической нестабильности. Конечно, не только братские узы связывают Казах­стан и Азербайджан, наши торгово-экономические отношения всегда развивались взаимовыгодно. Однако сложная обстановка в соседних регионах, повсеместный экономический кризис накладывают свой отпечаток. Соответственно, возникает целый ряд новых вопросов, которые необходимо обсудить и решить в контексте сложившейся ситуации.



В-четвертых, в современных условиях глобализации наше стратегическое партнерство все больше приобретает заметную актуальность. Главным образом это касается транзитного потенциала, так как в такой сложной глобальной финансово-экономической ситуации актуализируется роль международной транспорт­но-транзитной политики. Кавказский маршрут, проходящий через Азербайджан, обеспечит нам выход на рынки Европы. В свою очередь Казахстан открывает Азербайджану врата на рынки Центральной Азии и Китая.



Так, 3 августа 2015 года по Транс­каспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в Бакинский международный торговый порт Алят прибыл первый контейнерный поезд, следовавший по маршруту Шихэзцы – Достык – Актау – Алят. В ноябре 2015 года в рамках указанного маршрута был запущен второй контейнерный поезд в направлении порт Ляньюньган – Стамбул. Время перевозки грузов по данному маршруту из КНР в Азербайджан фактически составило 5 дней. После открытия коридора Баку – Тбилиси – Карс время следования грузов в Европу составит еще 7 дней, в то время как морским путем доставка грузов из Китая в Европу составляет 30–35 дней.



Как мы видим, в данном направлении заинтересованы не только Казахстан, Азербайджан и другие страны нашего региона, но и Китай, а также Европейский союз.



Наряду с казахстанским контейнерным поездом, 15 января 2016 года из украинского порта Ильичевск по направлению в КНР был направлен первый тестовый поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 сорокофутовых контейнеров. Второй тестовый контейнерный поезд, следовавший по ТМТМ из Украины в Центральную Азию, прибыл в Баку 11 февраля. Предполагаемый объем грузопотока из Украины в страны Центральной Азии и Китая в течение следующих 3 лет составит порядка 10 миллионов тонн грузов ежегодно.



Кроме того, в январе 2016 года Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по ТМТМ, которые уже действуют с 1 июня 2016 года. В феврале 2016 года Украина и Литва подписали меморандум о присоединении контейнерного поез­да «Викинг» к Транскаспийскому международному транспортному коридору из Европы в Китай через Азербайджан и Казахстан. В мае 2016 года к проекту ТМТМ официаль­но присоединилась Украина, предложив развитие марш­рута за счет направления Грузия – Украина – ЕС, в том числе с использованием поезда «Викинг».



Как показывает статистика, в силу объективных финансово-экономических обстоятельств товарооборот существенно снизился у большинства акторов мировой экономики. В связи с этим мы сейчас должны искать альтернативные варианты поддержки национальной экономики. Поэтому развитие вопроса транзитного потенциала наших стран – задача первостепенная. В ходе визита ожидается подписание Совместной декларации лидеров двух стран и ряда межправительственных соглашений, в частнос­ти о сотрудничестве в области международного автомобильного сообщения, Протокол о внесении изменений и дополнений в Конвенцию об избежании двойного налого­обложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года, программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и другие.



– Как в целом вы оцениваете торгово-экономическое сот­рудничество между нашими странами?



– Как я уже говорил, Азербайджан для нас является ключевым политическим и экономическим партнером в Кавказском регионе. Мы с оптимизмом смотрим на перспективу дальнейшего поступательного развития двусторонних отношений. Основу этим близким отношениям заложили Президент Республики Казахстан – Лидер нации Нурсултан ­Назарбаев и Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Сегодня эти отношения продолжают развиваться и при нынешнем Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве.



Хочу отметить, что стороны взаимно поддерживают внешнеполитические инициативы друг друга. Это выразилось в поддерж­ке кандидатуры Астаны для проведения Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», поддержке кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопаснос­ти ООН на 2017–2018 годы. Мы в свою очередь проголосовали за Азербайджан на пост члена Исполнительного совета Всемирной туристической организации.



Если говорить о двусторонних торгово-экономических отношениях, то по итогам 2016 года взаимный товарооборот составил 124,38 миллиона долларов, что по сравнению с 2015 годом больше на 7,9%. Основными статьями экспорта из Казахстана в Азербайджан являются минеральные ресурсы (нефть и газ), химическое сырье, зерно, ячмень, электрооборудование. В Казахстан импортируются нефтепродукты, полученные из битуминозных материалов, полимеры этилена, комплектую­щие для машин и механизмов, сборные строительные конструкции, сельскохозяйственная продукция. Идет успешное сотрудничест­во и в транспорт­ной сфере. В ноябре 2016 года между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Каспий­ское морское пароходство» было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве, буквально на днях заключено Согла­шение о создании совместного предприятия между АО «KTZ Express Shipping» и ООО «ACS Clogistics».



Развитию двусторонних отношений в экономической сфере способствует работа Казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Не так давно в Астане прошло 13-е заседание МПК, по итогам которого был подписан соответствующий Протокол. По принципу паритетности очередное 14-е заседание МПК пройдет в Баку.



Важный момент двустороннего сотрудничества – работа морских портов Курык и Алят. В декабре 2016 года мы завершили строительство паромного комплекса в порту Курык с планируемой мощностью до 4 миллионов тонн грузов в год. Он будет ориентирован на перевалку нефтепродуктов, зерна, химикатов, удобрений и других грузов и позволит осуществлять перевалку грузов, не выгружая их из вагонов. 24 марта из порта Курык в Бакинский международный морской торговый порт уже прибыл первый груз.



1 марта 2017 года между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией были согласованы условия осуществления перевозок грузов по железной дороге и на паромах по направлениям Алят – Актау – Алят и Алят – Курык – Алят.



Порт Курык расположен на линии ТМТМ, что имеет большое значение для обработки возрастаю­щего объема грузов на данном направлении, и нам необходимо наращивать взаимодействие между нашими портами, урегулировать порядок их работы, а также выработать общие стандарты таможенных и прочих процедур.



Сегодня глобальная геополитика претерпевает большие изменения, вместе с ней и мировая экономика переживает очередной кризис. Но у нас есть достаточный потенциал для того, чтобы совместными усилиями преодолеть этот кризис. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы правильно ими воспользоваться.



– Какие совместные проекты между нашими странами сущест­вуют на сегодня?



– На данный момент в Казах­стане зарегистрировано более 700 действующих компаний с участием азербайджанского капитала. В Азербайджане зарегистрировано около 60 фирм с казахстанским участием.



С 2007 года в Баку действует совместное казахстанско-азербайджанское предприятие ООО «Бакинский зерновой терминал» для приема и перевалки казах­станского зерна. Его производственная мощность – 300 тонн в час, а годовой объем перевалки достигает 500 тысяч тонн зерна. Наряду с обеспечением Азербайджа­на высоко­качественным зерном Бакинский терминал служит важным звеном реэкспорта казахстанского зерна в государства Кавказского и Черноморского регионов, а также в страны ЕС.



Продолжается сотрудничест­во с компанией «Аккорд» по строительству международной транс­портной автомагистрали Западная Европа – Западный Китай по территориям Кызылординской и Южно-Казахстанской областей, а также по реконструкции автодороги Шымкент – Ташкент.



После того, как в 2014 году Глава нашего государства на встрече с Президентом Азербайджана Ильха­мом Алиевым поднял вопрос о необходимости увеличения поставок плодоовощной продукции из Азербайджана в Казахстан, а также возможности строительства крупного логистического центра на западе Казах­стана, на территории СЭЗ «Морпорт Актау» было начато строительство центра по производству и логистике Azersun. На сегодняшний день он уже начал работу. Это позволило решить вопрос с продовольственным обеспечением засушливых западных областей нашей страны.



В настоящее время компания Azersun намерена начать строи­тельство еще одного логистического центра по переработке сельскохозяйственной продукции стоимостью порядка 20 миллионов евро. Также рассматриваются различные варианты продолжения строительства логисти­ческих центров в других областях Казахстана, в том числе по программе ГЧП.



Кроме того, весьма плодотворным является сотрудничество между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги». 12 мая 2014 года в Баку был подписан контракт на поставку в Азербайд­жан 50 электровозов на сумму более 300 миллионов долларов сборки ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», расположенного близ Астаны. Согласно этому крупнейшему в истории завода контракту, с декабря текущего года электровозы будут поставляться для азербайджанской железной дороги. В июле 2015 года между ТОО «Локомотив құрастыру зауы­ты» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» было подписано Соглашение о поставке 10 локомотивов на лизинговой основе, которую мы уже осуществили.



– Вы упомянули о том, что Азербайджан примет участие в выставке «Астана ЭКСПО-2017». Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?



– Азербайджан одним из первых подтвердил свое участие в ЭКСПО-2017, а также принял активное участие во втором собрании международных участников выставки в феврале 2016 года в Астане. 9 июля 2017 года был определен в качестве Национального дня Азербайджанской Республи­ки на ЭКСПО. Организаторами сдан выставочный павильон площадью 403 квадратных метра. На данном этапе идет обсуждение его оформления.



В 2016 году Национальная компания «Астана ЭКСПО» провела роуд-шоу для привлечения потенциальных туристов и участников выставки из Азербайджана. Хочу отметить высокий уровень явки участников, что говорит об интересе азербайджанских турагентств и туроператоров к выставке. Поэтому буквально на днях, 28 марта этого года, было проведено второе роуд-шоу для еще большего количества заинтересованных лиц.



– Существуют ли в двусторонних отношениях какие-то нерешенные вопросы или сферы, которым до сих пор не уделяли должного внимания?



– По международной повестке дня Казахстан и Азербайджан демонстрируют общность взглядов и схожесть позиций. Это касается важнейших проблем как глобального, так и регионального характера. Широкий спектр двусторонних вопросов решается благодаря действующей Межправительственной комиссии, регулярно проводятся межмидовские консультации, активную работу ведут межпарламентская группа дружбы и различные межведомственные комиссии.



Конечно, жизнь не стоит на месте, и по ходу возникают новые вопросы торгово-экономического характера. Но нам удается оперативно их регулировать, взаимно уважая и учитывая интересы сторон.



Что же касается моментов, оставшихся «за бортом», то можно было бы затронуть сферы образования, науки и туризма. Развивая политическое и экономическое сотруд­ничество, не стоит забывать и о духовной составляющей, ведь казахи и азербайджанцы имеют общие корни, общую историю.



В 2015 году посольством совместно с Бакинским государственным университетом была проведена международная конференция, посвященная 550-летию Казахского ханства и 170-летию Абая. На этой конференции мы презентовали книгу на азербайджан­ском языке, посвященную 550-летию Казахского ханства и выпущенную совместно с Тюркской академией. Получилось очень хорошее мероприятие, которое азербайджанская общественность оценила по достоинству. Это говорит о том, что людям нужны такие события.



Во второй половине прошлого года древний азербайджанский город Шеки передал эстафету столицы тюркского мира на 2017 год казахстанскому городу Туркестан.



В Баку также побывала делегация Фонда Первого Президента РК – Лидера нации. Бакинской публике была представлена фото­выставка под названием «Неизвестный Казахстан».



В декабре 2016 года состоялся визит делегации Национальной академии хореографии в Бакинскую академию хореографии, по итогам которого был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между академиями двух стран.



Также в конце 2016 года в стенах ЕНУ им. Л. Гумилева, а позднее и в Центре Абая при БГУ состоялась презентация перевода казахской народной лиро-эпи­ческой поэмы «Қыз Жібек» на азербайджан­ский язык. Кроме того, 29 марта текущего года посольством совместно с Центром Абая была организована презентация книги лучших произведений Абая на азербайджанском языке. За годы независимости наших стран труды великого Абая, которого в Азербайджане уважают и ценят как выдающуюся личность всего тюркского народа, впервые перевели на азербайджанский язык.



Нынешний год тоже будет насыщен событиями. До выставки «ЭКСПО», которую по нашим ожиданиям посетит большое количество гостей из Азербайджана, крупная делегация казахстанских спортсменов прибудет в мае в Баку для участия в IV Исламских играх солидарности.



Также считаю актуальным и возможным обмен опытом между двумя странами на регулярной основе. Мы должны делиться и перенимать положительный опыт друг у друга, особенно в сферах науки и техники, туризма, имид­жа и брендинга.

