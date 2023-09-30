Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ

В рамках 67-сессии uенеральной конференции МАГАТЭ подавляющим большинством голосов (99-2-16) принята казахстанская резолюция «О восстановлении суверенного равенства государств-членов в МАГАТЭ», передает Kazpravda.kz.
Резолюция была презентована gервым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Умаровым и была поддержана 99 государствами-членами и 56 со-авторами, представляющими все географические зоны МАГАТЭ.
«Инициированная Казахстаном резолюция создает основу для обеспечения более справедливых и демократических подходов в отношении участия государств-членов в деятельности МАГАТЭ. В рамках усилий Казахстана по восстановлению суверенного равенства в агентстве, впервые за историю существования МАГАТЭ Казахстаном был кодифицирован список 17 стран, не входящих в региональные группы», – сообщает МИД республики.
Генеральная конференция МАГАТЭ в резолюции также призывает государства-члены к скорейшей ратификации поправки к статье 6 устава агентства, предусматривающей расширение состава участников Совета Управляющих и принятие списка членов по географическим зонам.
«Принятие резолюции стало первым практическим шагом по реанимированию давней проблемы равной представленности государств-членов в региональных группах, главных директивных органах, а также в соответствующих консультативных процессах агентства», – отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.