Казахстан должен обеспечивать граждан медикаментами собственного производства – Премьер-министр

Вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности были рассмотрены на заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщила, что в фармацевтической отрасли отмечается рост увеличения объемов производства. За 2021 год фармпромышленность показала положительную динамику, при этом объемы производства продукции составляют 124% по сравнению с предыдущим годом.

По словам главы Минздрава, рост связан с увеличением объемов производства лекарственных средств на производственных площадках АО «Химфарм», АО «Нобель АФФ», ТОО «Абди Ибрагим ГлобалФарм», ТОО «Келун-Казфарм».

В свою очередь Алихан Смаилов подчеркнул, что Главой государства поставлена задача по доведению до 2025 года доли отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%.

В этой связи он отметил успешную реализацию проектов, направленных на лекарственное обеспечение казахстанцев, повышение устойчивости и конкурентоспособности отрасли с начала внедрения системы единой фармацевтической дистрибуции.

По мнению главы Правительства, оказываемая государственная поддержка в виде долгосрочных договоров наряду с обеспечением внутреннего рынка должна стимулировать и экспортоориентированность отечественных производителей.

Так, в целях содействия выходу казахстанской продукции на глобальные рынки, ответственным госорганам необходимо проработать вопрос привлечения в республику мировых фармпроизводителей, так называемой Big Pharma.

«Отечественным производителям необходимо ориентироваться на качественный состав выпускаемой продукции в части обеспечения трансфера передовых технологий, локализации производства оригинальных, инновационных препаратов. Казахстан должен обеспечивать своих граждан качественными медикаментами собственного производства», — подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом, наряду с производством готовой продукции, следует разрабатывать и производить фармацевтические компоненты и субстанции. Данная ниша фармацевтического рынка является весьма перспективной для отечественных фармпроизводителей.

Все эти меры должны быть отражены в актуализированном Комплексном плане развития фармацевтической и медицинской промышленности.

Премьер-министр обратил особое внимание, что увеличение доли медикаментов и медизделий собственного производства является залогом обеспечения лекарственной безопасности страны.

В связи с этим Министерству здравоохранения поручено:

- совместно с Единым дистрибьютором проработать вопрос совершенствования критериев заключения долгосрочных договоров поставок в части полной локализации производства лекарственных препаратов в Казахстане, расширения их номенклатуры;

- активизировать работу по привлечению крупных транснациональных компаний из Big Pharma для налаживания производства в Казахстане;

- внести на рассмотрение Правительства проект актуализированного Комплексного плана развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года.

В завершение Алихан Смаилов поздравил всех работников сферы здравоохранения с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.