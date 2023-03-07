Казахстан достиг прогресса в Индексе глобального гендерного разрыва

Сегодня министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали вручил Благодарственные письма от имени главы государства женщинам, внесшим значительный вклад в развитие медиасферы и гражданского общества, и отметил Благодарственными письмами министерства ряд представительниц СМИ и общественных институтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.

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«Президент страны Касым-Жомарт Токаев одним из приоритетов государства ставит расширение экономических и политических возможностей женщин в обществе. Сегодня женщины продуктивно работают в сфере СМИ: руководят телеканалами, газетами, журналами и информационными агентствами. Немалое количество наших красивых дам активно участвуют в общественно-политической жизни страны. Это, в свою очередь, наглядно доказывает возросшую роль и влияние женщин нашей страны в социально-экономической жизни государства», – отметил Дархан Кыдырали.

Министр также подчеркнул, что, по данным структуры «ООН-женщины» в Казахстане, наша республика является лидером в области гендерного равенства среди стран Центральной Азии.

«Поднявшись на 15 позиций среди 146 стран, Казахстан занял 65-е место в индексе «Глобальный гендерный разрыв» 2022 года. В стране наблюдаются снижение гендерного разрыва в образовании, улучшение экономических возможностей и равенства заработной платы, увеличение доли женщин на руководящих должностях», – обозначил глава МИОР.