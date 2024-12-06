Казахстан экспортировал 6,3 млн тонн зерна

Сельское хозяйство, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Казахстан ежегодно экспортирует 8-9 млн тонн зерновых, из которых 6,5-7,5 млн тонн – пшеница, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

География экспорта охватывает более 40 стран. Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, Тунис.

По состоянию на конец ноября экспортировано 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Поставки в Узбекистан увеличились на 42% и составили 944 тыс. тонн, в прошлом году этот показатель составлял 665 тыс. тонн. Поставки в Таджикистан выросли на 49% с 254 тыс. тонн в 2023 г. до 377 тыс. тонн в текущем году. Также отмечается увеличение объемов экспорта в Китай на 17% с 304 тыс. тонн в прошлом году до 355 тыс. тонн в текущем году. Поставки в Афганистан увеличились на 71% с 67 тыс. тонн в прошлом году до 115 тыс. тонн в текущем году. Поставки в Иран увеличились в 30 раз с 10 тыс. тонн до 299 тыс. тонн.

«Прогнозируется, что в текущем году экспортный потенциал достигнет 12 млн тонн. Основными рынками сбыта будут страны Центральной Азии, Китай, Афганистан, Италия и другие. Также прорабатывается вопрос перевозки зерна в объемах до 2 млн тонн в такие страны, как Азербайджан, Афганистан, Иран, Ирак, страны Северной Африки и ЕС через порты Черного и Балтийского морей», – говорится в сообщении.

Для повышения эффективности работы создан оперативный зерновой штаб, который осуществляет планирование отгрузки зерна как внутри Казахстана, так и на экспорт. В планах дальнейшее расширение географии экспорта путем реализации проектов по созданию международных коридоров.

#Казахстан #экспорт #зерно

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