Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в 80 стран мира

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем, прибывшим в Казахстан для участия в Астанинском международном форуме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в 2024 году. Обсуждены актуальные вопросы и планы работ в рамках Программы партнерства Казахстан-FAO.

Внимание уделено перспективам углубления сотрудничества в сфере агропереработки и наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью.
 
Премьер-министр РК акцентировал внимание на том, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей национальной экономики. Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в 80 стран мира и занимает 32-е место из 113 стран в Глобальном индексе продовольственной безопасности.

«Усилия по развитию отрасли приносят результаты: в прошлом году мы зафиксировали рост валовой продукции сельского хозяйства на 13,7%. В ближайшие годы Казахстан намерен активно развивать агропереработку и увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 70%. Планируется строительство новых и модернизация действующих перерабатывающих предприятий. В течение следующих трёх лет мы планируем реализовать более 600 инвестиционных проектов в агропродовольственном секторе на сумму свыше $4,8 млрд», — подчеркнул Олжас Бектенов. Казахстан заинтересован в обмене передовыми агротехнологиями, а также развитии научных подходов к производству.

Генеральный директор FAO высоко оценил потенциал Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимодействия.

«Казахстан, обладая обширными земельными ресурсами, богатым агробиоразнообразием и стратегическим положением в самом центре Евразии, имеет колоссальный потенциал для того, чтобы стать мировым лидером в области устойчивого сельского хозяйства. Будучи девятой по величине страной в мире, Казахстан имеет все возможности и амбиции для того, чтобы превратить свои агропродовольственные системы в движущую силу устойчивого развития, экономического роста и экологической ответственности. FAO гордится крепким партнерством с Казахстаном и намерено и далее поддерживать страну в достижении продовольственной безопасности, внедрении инноваций и продвижении устойчивых решений для будущих поколений», — сказал Цюй Дунъюй.

Одним из приоритетов сотрудничества является внедрение цифровых решений в аграрном секторе. Казахстан инициировал создание геоинформационной системы на базе искусственного интеллекта и единой цифровой платформы FitoSpace для борьбы и профилактики распространения стадных саранчовых. Данный сервис позволит повысить точность мониторинга, минимизировать использование пестицидов и снизить экологические риски, что будет способствовать эффективности сельского хозяйства и усилению фитосанитарного контроля.

Кроме того, отмечена необходимость дальнейшего развития ветеринарной системы и биобезопасности. Обсуждены перспективы укрепления взаимодействия по устойчивому управлению водными ресурсами. Казахстаном начата работа по исследованию возможностей создания отдельной Программы партнерства Казахстана и FAO по управлению водными ресурсами.

Также стороны подчеркнули важность совместной работы по борьбе с деградацией земель и опустыниванием. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с FAO по реализации инициатив, особенно актуальных для семи регионов страны, подверженных воздействию засухи и пыльных бурь.

В целом деятельность Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Казахстане охватывает содействие в разработке национальных стратегических документов в области развития агропромышленного комплекса страны. На данный момент портфель проектов FAO в Казахстане включает в себя более 55 инициатив, в том числе 33 реализованных проекта, а также 22 текущих.

#Правительство #Бектенов #ФАО

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