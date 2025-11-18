Казахстан и Эстония договариваются о развитии экспортного коридора через порты Балтии

Сельское хозяйство
121

В рамках государственного визита Президента Эстонии в Казахстан министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел встречу с руководителями морских портов Силамяэ и Мууга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере транзитных перевозок и увеличения экспортных поставок казахстанской агропродукции через страны Балтии.

Меры государственной поддержки экспорта зерноотправителей способствовали увеличению поставок агропродукции на мировые рынки. За 2024-2025 маркетинговый год через Прибалтийские порты было экспортировано 672 тыс. тонн казахстанского зерна. Из них 16 тыс. тонн прошли через порт Силамяэ и были отправлены в Северную Африку. В частности, национальный зерновой оператор АО «НК «Продкорпорация» продолжает отгрузку зерновых через эстонские порты для покупателей из Алжира. Акмолинские аграрии в прошлом сезоне экспортировали через Muuga Grain Terminal пшеницу в направлении стран Европы (для Италии и Бельгии).

Айдарбек Сапаров отметил, что прибалтийские порты выступают важнейшим звеном в построении устойчивых экспортных маршрутов.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Эстонией и рассматриваем вашу страну как стратегического партнера в сфере логистики, хранения и отгрузки казахстанской продукции. Выполненные поставки подтвердили высокую инфраструктурную готовность эстонских портов и их большой потенциал для расширения взаимодействия», - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Казахстан заинтересован в наращивании объемов экспорта зерновых и масличных через порты Балтии. В этом году казахстанские аграрии собрали рекордные 27 млн тонн зерновых, из них 20 тыс. тонн приходится на пшеницу. Расширение доступа к портам Эстонии открывает дополнительные возможности для диверсификации экспортных маршрутов и выхода казахстанской агропродукции на рынки Европы и стран Северной Африки.

В завершение стороны обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между эстонскими портами и АО «НК «Продкорпорация» и АО «Кедентранссервис».

#сельское хозяйство #Эстония

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
На службе согласия и единства
Дроны на службе
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Успех мергенов в Каире
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Фольклорных дел мастер
Бюро Сената
Работа над четвертым томом продолжается
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Астана – драйвер туристической отрасли
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Идет борьба за лидерство
Когда дому требуется новое «пальто»
От переквалификации – к стабильной занятости
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Президент выразил соболезнования по поводу гибели людей при пожаре в Туркестанской области
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженн…
Земельные приоритеты нефтяной области
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Земля помнит добрые руки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]