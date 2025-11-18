В рамках государственного визита Президента Эстонии в Казахстан министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел встречу с руководителями морских портов Силамяэ и Мууга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере транзитных перевозок и увеличения экспортных поставок казахстанской агропродукции через страны Балтии.

Меры государственной поддержки экспорта зерноотправителей способствовали увеличению поставок агропродукции на мировые рынки. За 2024-2025 маркетинговый год через Прибалтийские порты было экспортировано 672 тыс. тонн казахстанского зерна. Из них 16 тыс. тонн прошли через порт Силамяэ и были отправлены в Северную Африку. В частности, национальный зерновой оператор АО «НК «Продкорпорация» продолжает отгрузку зерновых через эстонские порты для покупателей из Алжира. Акмолинские аграрии в прошлом сезоне экспортировали через Muuga Grain Terminal пшеницу в направлении стран Европы (для Италии и Бельгии).

Айдарбек Сапаров отметил, что прибалтийские порты выступают важнейшим звеном в построении устойчивых экспортных маршрутов.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Эстонией и рассматриваем вашу страну как стратегического партнера в сфере логистики, хранения и отгрузки казахстанской продукции. Выполненные поставки подтвердили высокую инфраструктурную готовность эстонских портов и их большой потенциал для расширения взаимодействия», - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Казахстан заинтересован в наращивании объемов экспорта зерновых и масличных через порты Балтии. В этом году казахстанские аграрии собрали рекордные 27 млн тонн зерновых, из них 20 тыс. тонн приходится на пшеницу. Расширение доступа к портам Эстонии открывает дополнительные возможности для диверсификации экспортных маршрутов и выхода казахстанской агропродукции на рынки Европы и стран Северной Африки.

В завершение стороны обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между эстонскими портами и АО «НК «Продкорпорация» и АО «Кедентранссервис».