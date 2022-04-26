Казахстан и Индонезия налаживают контакты в области военного сотрудничества

Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества полковник Валерий Вишникин встретился с военным атташе Индонезии в Республике Казахстан полковником Буди Сусило.

Военный атташе Республики Индонезия впервые назначен в нашей стране с момента установления дипломатических отношений.

В ходе встречи стороны выразили намерения на осуществление двустороннего сотрудничества в военной сфере. Основными направлениями в нем рассматриваются совместное участие в миротворческих миссиях ООН, обмен опытом, обучение и подготовка миротворцев, военное образование и подготовка кадров.